.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 годах
Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Реальный ВВП РФ к настоящему времени превысил допандемический уровень, отмечает ЕК. Улучшен на текущий год и прогноз роста ВВП еврозоны
 
ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
ВВП РФ в 3-м квартале 2021 года с исключением сезонного фактора снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, впервые со 2-го квартала 2020 года, говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы ВЭБа. "По оценке...
 
Операторы фиксированной связи ждут роста тарифов в 2022 году
Около 80% крупных российских операторов фиксированной связи (ШПД, телефонии, ЦОД, ТВ и видеонаблюдения) ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, основанного...
 
Цифровым экосистемам предложено блокировать информацию о незаконных товарах
В автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Источники пояснили, что предлагается обязать...
 

НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

11 ноября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября снизилась на 0,29% и составила 66264,833 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66264,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,000 млрд руб., или на...
.
11 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5656 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5656 руб.

Минимальный курс евро составил 81,3325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было заключено 5845...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1232 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1232 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0912 руб., максимальный - 11,1505 руб. Была заключена 401 сделка....    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 19:01
Средний срок ипотеки в сентябре достиг 20,6 лет - исторический максимум
Средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет, говорится в обзоре Банка России, посвящённом ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам.

Как и в предыдущие месяцы, в сентябре наибольший вклад в наращивание розничного...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:52
Рынок российских акций завершил торги ростом индекса МосБиржи на 0,4%, РТС почти не изменился
Рынок акций РФ закрылся в небольшом плюсе на фоне коррекционных сигналов внешних фондовых площадок.

В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%)....    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:45
Свободные цены на энергорынке РФ выросли в обеих зонах
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 12 ноября, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,08%, до 1426,52 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,01%, до 1021,73 руб./МВт.ч,...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:34
S7 опасается резкого падения пассажиропотока в случае введения QR-кодов при покупке билетов
S7 Airlines опасается двукратного падения пассажиропотока на внутренних авиалиниях при введении требования о наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при покупке билетов.

"Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов. По предварительной оценке S7...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:25
"АКРА" подтвердило кредитный рейтинг "РЖД" на уровне "ААА(RU)"
"АКРА" подтвердило кредитный рейтинг РЖД на уровне "ААА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ОАО "РЖД" присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации вследствие очень высокой оценки степени поддержки со стороны...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:17
Фондовые индексы США меняются разнонаправленно в ходе торгов
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после распродажи на рынке днем ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:59 мск в четверг опустился на 46,59 пункта (0,13%) и составил 36033,35...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:10
"АЛРОСА" ожидает добычу алмазов в 2022 г. на уровне 33-34 млн карат
"АЛРОСА" предварительно ожидает в 2022 году добычу на уровне 33-34 млн карат алмазов, сообщил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за третий квартал.

Более точный прогноз будет ближе к концу года.

В 2023 году...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:01
Цены на нефть развернулись к росту
Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером вернулись к росту после непродолжительного периода снижения в ходе дневных торгов.

Давление на нефтяной рынок оказывал ответ президента США Джо Байдена на максимальный за последние три десятилетия скачок инфляции в стране...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:40
Строительство газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году
Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство Монцамэ со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.

"На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:32
В 3-м квартале РСХБ сократил чистую прибыль по МСФО в 8,6 раза
Россельхозбанк (РСХБ) в третьем квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО в 8,6 раза, до 982 млн рублей, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за 9 месяцев банк заработал 14,1 млрд рублей, увеличив чистую прибыль на 43%.

Чистые процентные...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:23
Россияне в среднем тратят около 11 тыс. рублей в месяц на покупки в интернете - опрос
Каждый россиянин, использующий интернет для покупок товаров, тратит на эти цели, в среднем, 10 тысяч 600 рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, почти две трети сограждан (61%) имеют опыт приобретения товаров онлайн.

На...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:14
В 3-м квартале ArcelorMittal увеличила EBITDA на 20% к предыдущим трем месяцам
ArcelorMittal в 3-м квартале увеличила EBITDA на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до $6,1 млрд, говорится в сообщении сталелитейного гиганта.

Выручка компании достигла $20,2 млрд, увеличившись на 5% кв/кв. Операционная прибыль увеличилась на 21%, до $5,35...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:05
Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 81%
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2021 года составило $124,2 млрд, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в информации ЦБ РФ.

Согласно опубликованным ЦБ РФ в начале...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.