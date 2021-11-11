.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1232 руб.
.
ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
11 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1232 руб.
|0
11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1232 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0912 руб., максимальный - 11,1505 руб. Была заключена 401 сделка. Объем торгов составил 1058,29 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,141 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 ноября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября снизилась на 0,29% и составила 66264,833 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66264,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,000 млрд руб., или на...
.11 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5656 руб. Минимальный курс евро составил 81,3325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было заключено 5845... читать дальше
.11 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1232 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0912 руб., максимальный - 11,1505 руб. Была заключена 401 сделка.... читать дальше
.11 ноября 2021 года 19:01
Средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет, говорится в обзоре Банка России, посвящённом ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам. Как и в предыдущие месяцы, в сентябре наибольший вклад в наращивание розничного... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:52
Рынок акций РФ закрылся в небольшом плюсе на фоне коррекционных сигналов внешних фондовых площадок. В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%).... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:45
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 12 ноября, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,08%, до 1426,52 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,01%, до 1021,73 руб./МВт.ч,... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:34
S7 Airlines опасается двукратного падения пассажиропотока на внутренних авиалиниях при введении требования о наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при покупке билетов. "Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов. По предварительной оценке S7... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:25
"АКРА" подтвердило кредитный рейтинг РЖД на уровне "ААА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ОАО "РЖД" присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации вследствие очень высокой оценки степени поддержки со стороны... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:17
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после распродажи на рынке днем ранее. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:59 мск в четверг опустился на 46,59 пункта (0,13%) и составил 36033,35... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:10
"АЛРОСА" предварительно ожидает в 2022 году добычу на уровне 33-34 млн карат алмазов, сообщил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за третий квартал. Более точный прогноз будет ближе к концу года. В 2023 году... читать дальше
.11 ноября 2021 года 18:01
Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером вернулись к росту после непродолжительного периода снижения в ходе дневных торгов. Давление на нефтяной рынок оказывал ответ президента США Джо Байдена на максимальный за последние три десятилетия скачок инфляции в стране... читать дальше
.11 ноября 2021 года 17:40
Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство Монцамэ со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана. "На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе... читать дальше
.11 ноября 2021 года 17:32
Россельхозбанк (РСХБ) в третьем квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО в 8,6 раза, до 982 млн рублей, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за 9 месяцев банк заработал 14,1 млрд рублей, увеличив чистую прибыль на 43%. Чистые процентные... читать дальше
.11 ноября 2021 года 17:23
Каждый россиянин, использующий интернет для покупок товаров, тратит на эти цели, в среднем, 10 тысяч 600 рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, почти две трети сограждан (61%) имеют опыт приобретения товаров онлайн. На... читать дальше
.11 ноября 2021 года 17:14
ArcelorMittal в 3-м квартале увеличила EBITDA на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до $6,1 млрд, говорится в сообщении сталелитейного гиганта. Выручка компании достигла $20,2 млрд, увеличившись на 5% кв/кв. Операционная прибыль увеличилась на 21%, до $5,35... читать дальше
.11 ноября 2021 года 17:05
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2021 года составило $124,2 млрд, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Согласно опубликованным ЦБ РФ в начале... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.