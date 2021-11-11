Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,5917 руб.

Минимальный курс евро составил 81,32 руб., максимальный - 81,9525 руб. Было заключено 3472 сделки. Объем торгов составил 20709,76 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,58 руб. за евро.

11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5917 руб.

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Банк России планирует обязать банки-агенты, продающие физлицам продукты участников из других сегментов финансового рынка, информировать частных клиентов об особенностях и рисках по заключаемым небанковским договорам. Проект указания на эту тему опубликован на сайте... читать дальше

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Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно в 305 млн евро. Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после... Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после... читать дальше

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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, составило $94,4 млрд, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($30,0 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как отмечается... Как отмечается... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,58 пункта (0,877%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4135,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4151,22 (-0,51%) пункта,... читать дальше

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ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале 2021 года, говорится в отчете организации. При этом прогноз спроса в 1-м квартале... При этом прогноз спроса в 1-м квартале... читать дальше

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Международные резервы России на 5 ноября составили $622,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 29 октября международные резервы равнялись $623,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,1 млрд. По состоянию на 29 октября международные резервы равнялись $623,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,1 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,47/71,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...

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осдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь. Документ (N1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний... Документ (N1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний... читать дальше

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Если обязательное введение QR-кодов для общепита, ж/д и авиатранспорта поможет эффективно бороться с пандемией, этот шаг следует поддержать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). "Сейчас от... "Сейчас от... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к снижению после первоначального роста. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 мск подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 мск подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на... Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на... читать дальше

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Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением, в том числе со стороны своих однопартийцев, призывающих его урегулировать вопрос с ростом цен на бензин в стране. Одиннадцать сенаторов-демократов на этой неделе в коллективном письме потребовали от президента... Одиннадцать сенаторов-демократов на этой неделе в коллективном письме потребовали от президента... читать дальше

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В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $787,5 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 12 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,04 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Введение акциза на сталь и плавающего НДПИ на железную руду с 2022 года не приведет к росту цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в четверг. "Что касается... "Что касается... читать дальше

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По итогам торгов в четверг фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой динамики. Рынок акций Японии продемонстрировал подъем в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических... Рынок акций Японии продемонстрировал подъем в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических... читать дальше

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