Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3608,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1523,38 млрд руб.

11 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 ноября составили по Российской Федерации 3608,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3406 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2281,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2143,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 ноября составили 1523,38 млрд руб. против 2845,76381 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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