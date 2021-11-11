11 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Сентябрь 2021
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Сентябрь 2021
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11 ноября 2021 года 16:37
Банк России планирует обязать банки-агенты, продающие физлицам продукты участников из других сегментов финансового рынка, информировать частных клиентов об особенностях и рисках по заключаемым небанковским договорам. Проект указания на эту тему опубликован на сайте... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:29
Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно в 305 млн евро.
Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:21
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, составило $94,4 млрд, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($30,0 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Как отмечается... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,58 пункта (0,877%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4135,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4151,22 (-0,51%) пункта,... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:12
ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале 2021 года, говорится в отчете организации.
При этом прогноз спроса в 1-м квартале... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:04
Международные резервы России на 5 ноября составили $622,1 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 29 октября международные резервы равнялись $623,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,1 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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11 ноября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,47/71,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
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11 ноября 2021 года 15:57
осдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь.
Документ (N1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:53
Если обязательное введение QR-кодов для общепита, ж/д и авиатранспорта поможет эффективно бороться с пандемией, этот шаг следует поддержать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").
"Сейчас от... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:44
Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к снижению после первоначального роста.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 мск подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:39
Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением, в том числе со стороны своих однопартийцев, призывающих его урегулировать вопрос с ростом цен на бензин в стране.
Одиннадцать сенаторов-демократов на этой неделе в коллективном письме потребовали от президента... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $787,5 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,04 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:30
Введение акциза на сталь и плавающего НДПИ на железную руду с 2022 года не приведет к росту цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в четверг.
"Что касается... читать дальше
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11 ноября 2021 года 15:22
По итогам торгов в четверг фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой динамики.
Рынок акций Японии продемонстрировал подъем в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических... читать дальше
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