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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,695 руб., евро - 81,787 руб.
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ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
11 ноября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,695 руб., евро - 81,787 руб.
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11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 70,695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 81,787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,27 коп.
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11 ноября 2021 года 16:37
ЦБ РФ планирует ввести стандарты информирования клиентов-физлиц для банков-агентов, продающих небанковские финуслуги
Банк России планирует обязать банки-агенты, продающие физлицам продукты участников из других сегментов финансового рынка, информировать частных клиентов об особенностях и рисках по заключаемым небанковским договорам. Проект указания на эту тему опубликован на сайте... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:29
Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно в 305 млн евро. Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:21
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2021 года, по предварительной оценке, составило $94,4 млрд, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($30,0 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Как отмечается... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,58 пункта (0,877%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4135,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4151,22 (-0,51%) пункта,... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:12
ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале 2021 года, говорится в отчете организации. При этом прогноз спроса в 1-м квартале... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:04
Международные резервы России на 5 ноября составили $622,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 29 октября международные резервы равнялись $623,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,1 млрд. Международные резервы представляют собой... читать дальше
.11 ноября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,47/71,77 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,47/71,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
.11 ноября 2021 года 15:57
осдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ по ряду твердых полезных ископаемых, а также вводит акциз на жидкую сталь. Документ (N1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:53
В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу правительства о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах
Если обязательное введение QR-кодов для общепита, ж/д и авиатранспорта поможет эффективно бороться с пандемией, этот шаг следует поддержать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). "Сейчас от... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:44
Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к снижению после первоначального роста. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 мск подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:39
Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением, в том числе со стороны своих однопартийцев, призывающих его урегулировать вопрос с ростом цен на бензин в стране. Одиннадцать сенаторов-демократов на этой неделе в коллективном письме потребовали от президента... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $787,5 тыс.
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $787,5 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб.
В пятницу, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:30
В пятницу, 12 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,04 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:30
Введение акциза на сталь и плавающего НДПИ на железную руду с 2022 года не приведет к росту цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в четверг. "Что касается... читать дальше
.11 ноября 2021 года 15:22
По итогам торгов в четверг фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой динамики. Рынок акций Японии продемонстрировал подъем в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических... читать дальше
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