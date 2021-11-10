.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,7214 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%
В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%
 
Значение экономического роста для борьбы с нищетой в РФ падает
Исторически мнение о том, что уровень бедности в России должен сокращаться экономическим ростом, верно — однако в последние годы весьма неоднородная по происхождению российская бедность в большей степени сокращается гострансфертами. Выводы...
 
Вакцинация от коронавируса может стать в РФ обязательной
Вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр...
 
ФНС предложила путь к полному обелению экономики
Внедрение налоговой оговорки для 3,3 тысяч крупнейших налогоплательщиков, дающих сейчас две трети поступлений в бюджет, может практически полностью обелить российскую экономику и установить честную конкуренцию на рынках, считают в Федеральной...
 
10 ноября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,7214 руб.

 0  
10 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7214 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,48 руб., максимальный - 70,9825 руб. Было заключено 14100 сделок. Объем торгов составил 62876,11 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,615 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 ноября 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 ноября снизилась на 0,34% и составила 66459,833 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66459,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,483 млрд руб., или на...
.
10 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,7964 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7964 руб.

Минимальный курс евро составил 81,5625 руб., максимальный - 82,14 руб. Была заключена 6091...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0689 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0689 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0333 руб., максимальный - 11,1 руб. Было заключено 356 сделок....    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 70,7513 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7513 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,51 руб., максимальный - 71,0375 руб. Было...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:03
Гречка за неделю подорожала на 1,28%, сахар - на 0,56% - Росстат
Потребительские цены на гречневую крупу за неделю со 2 по 8 ноября повысились на 1,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей рост цен чуть замедлился. Тогда эта крупа подорожала на 0,34%.

Рис за неделю подорожал на...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:02
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю замедлился до 0,5%
Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю со 2 по 8 ноября выросли на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост замедлился, неделей ранее он составлял 1,7%.

Огурцы подорожали на 2,76% (на 9,66% неделей ранее), помидоры - на 2,52% (на...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:01
Цен на бензин в РФ за неделю подорожали на 0,1%
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 ноября 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены выросли на 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7%.

По данным Росстата, к 8 ноября стоимость...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 19:00
Недельная инфляция замедлилась до 0,09% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период со 2 по 8 ноября 2021 года выросли на 0,09%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 октября по 1 ноября) цены увеличились на 0,21%.

С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,12%, с...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:57
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ускорения инфляции в Китае и США и перешедшей к снижению нефти.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций на официальных данных о росте инфляции в...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:54
Байден пообещал бороться с инфляцией
Президент США Джо Байден заявил сегодня, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране.

"Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:51
Продажи чипов в мире в 3-м квартале выросли до рекордных $144,8 млрд
Мировые продажи полупроводников в третьем квартале увеличились на 27,6% относительно того же периода прошлого года - до $144,8 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению со вторым кварталом...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:48
Объем нового банковского кредитования в Китае в октябре снизился до минимума га год
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в октябре составил 826,2 млрд юаней ($129,24 млрд), что является минимумом за год, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК, центробанк страны).

Показатель сократился вдвое по сравнению с...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:44
До 12 ноября нефтяники должны представить в ФАС предложения по наращиванию производства зимнего дизтоплива
Нефтяники должны до 12 ноября представить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по наращиванию производства и продаж зимнего дизельного топлива, говорится в протоколе по итогам заседания Биржевого комитета ФАС по топливному рынку от 27 октября....    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:39
Темпы снижения продаж автомобилей в Китае в октябре замедлились до 9,4%
Продажи автомобилей в КНР в октябре сократились на 9,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 2,33 млн машин, говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

Общий объем продаж автомобилей в...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:35
Грузооборот морских портов РФ за 10 месяцев вырос на 2%
Грузооборот морских портов России в январе-октябре 2021 года вырос на 2% - до 695,39 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 4%,...    читать дальше
.
10 ноября 2021 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 29 октября по 5 ноября на 1002 тыс. баррелей, бензина - упали на 1555 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1002 тыс. баррелей - до 435,104 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1555 тыс. баррелей и составили 212,703 млн...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.