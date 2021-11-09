Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 ноября

9 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 10 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4181,37 (+8,19) руб./грамм; на серебро - 55,65 (+0,97) руб./грамм; на платину - 2427,14 (+46,73) руб./грамм; на палладий - 4806,15 (+146,32) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 66684,316 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,695 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1312 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0631 руб., максимальный - 11,1604 руб. Была заключена 321 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,0631 руб., максимальный - 11,1604 руб. Была заключена 321 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3266 руб. Минимальный курс евро составил 81,895 руб., максимальный - 82,76 руб. Было заключено 6269 сделок.... Минимальный курс евро составил 81,895 руб., максимальный - 82,76 руб. Было заключено 6269 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9725 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,655 руб., максимальный - 71,36 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 70,655 руб., максимальный - 71,36 руб. Была... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил день снижением индекса МосБиржи и практически не изменившимся индексом РТС. Европейские рынки акций сначала демонстрировали противоречивый настрой, потом преимущественно повышались. Европейские рынки акций сначала демонстрировали противоречивый настрой, потом преимущественно повышались. Фондовые рынки... Фондовые рынки... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Sberbank Europe AG (дочерней компании Сбербанка России) на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Агентство поместило рейтинг устойчивости компании "bb-" на пересмотр с... Агентство поместило рейтинг устойчивости компании "bb-" на пересмотр с... читать дальше

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Инвестиционная компания "Атон" объявила о запуске Aton Crypto Index, который будет отслеживать динамику пяти крупнейших криптовалют. Компания пока не планирует запускать продукты на его основе, основная цель - удовлетворить интерес клиентов к рынку цифровых активов, повысить... читать дальше

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В ходе торгов во вторник американские фондовые индексы снижаются после подъема до очередных рекордов по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают неоднозначные корпоративные новости, а также экономическую статистику. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на... читать дальше

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Крупнейшие мировые автопроизводители, а также власти США и Китая, не готовы поддержать глобальное соглашение о снижении выбросов в отрасли, пишет Financial Times. Соглашение, которое должно быть обнародовано в ходе климатической конференции ООН COP26 в среду,... Соглашение, которое должно быть обнародовано в ходе климатической конференции ООН COP26 в среду,... читать дальше

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Суммарный объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ (АЗ РФ) в Мурманской области составляет 132,7 млрд рублей, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. "В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую... "В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0516 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,64 руб., максимальный - 71,35 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 70,64 руб., максимальный - 71,35 руб. Была... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil в течение следующих шести лет намерена направить более $15 млрд на реализацию инициатив по снижению выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба компании. "Это значительное увеличение расходов ускорит процесс... "Это значительное увеличение расходов ускорит процесс... читать дальше

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Авиакомпании РФ в ноябре смогут получить от государства компенсации за рост цен на керосин за счет демпфирующего механизма в размере 2,6 млрд руб., прогнозируют в исследовательской группе "Петромаркет". Такова оценка общих выплат при демпфере в 4,910 тыс. руб. за... Такова оценка общих выплат при демпфере в 4,910 тыс. руб. за... читать дальше

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Туроператоры по въездному туризму вынуждены отказывать иностранным туристам в путевках в РФ из-за невнятного алгоритма приема гостей и проблем с иностранными сертификатами вакцинации, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-132 на 12 млрд 760,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В 3-м квартале выручка поставщика решений для работы с большими данными - американской Palantir Technologies Inc. - выросла на 36% и составила $392,1 млн по сравнению с $289,4 млн за тот же период прошлого года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше

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