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09 ноября 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 ноября
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9 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4181,37 (+8,19) руб./грамм; на серебро - 55,65 (+0,97) руб./грамм; на платину - 2427,14 (+46,73) руб./грамм; на палладий - 4806,15 (+146,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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09 ноября 2021 года 19:50
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.09 ноября 2021 года 19:15
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