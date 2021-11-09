Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2343,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2643,76 млрд руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 ноября составили по Российской Федерации 2343,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2195,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2122,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1981,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 ноября составили 2643,76 млрд руб. против 2563,21661 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.