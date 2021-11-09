09 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Сентябрь 2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Сентябрь 2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Ноябрь 2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Ноябрь 2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Октябрь 2021
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09 ноября 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 66684,316 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,695 млрд руб., или на...
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09 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1312 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0631 руб., максимальный - 11,1604 руб. Была заключена 321 сделка.... читать дальше
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09 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3266 руб.
Минимальный курс евро составил 81,895 руб., максимальный - 82,76 руб. Было заключено 6269 сделок.... читать дальше
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09 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9725 руб.
Минимальный курс доллара США составил 70,655 руб., максимальный - 71,36 руб. Была... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил день снижением индекса МосБиржи и практически не изменившимся индексом РТС.
Европейские рынки акций сначала демонстрировали противоречивый настрой, потом преимущественно повышались.
Фондовые рынки... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:49
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Sberbank Europe AG (дочерней компании Сбербанка России) на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
Агентство поместило рейтинг устойчивости компании "bb-" на пересмотр с... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:40
Инвестиционная компания "Атон" объявила о запуске Aton Crypto Index, который будет отслеживать динамику пяти крупнейших криптовалют. Компания пока не планирует запускать продукты на его основе, основная цель - удовлетворить интерес клиентов к рынку цифровых активов, повысить... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:30
В ходе торгов во вторник американские фондовые индексы снижаются после подъема до очередных рекордов по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают неоднозначные корпоративные новости, а также экономическую статистику.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:19
Крупнейшие мировые автопроизводители, а также власти США и Китая, не готовы поддержать глобальное соглашение о снижении выбросов в отрасли, пишет Financial Times.
Соглашение, которое должно быть обнародовано в ходе климатической конференции ООН COP26 в среду,... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:10
Суммарный объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ (АЗ РФ) в Мурманской области составляет 132,7 млрд рублей, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
"В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую... читать дальше
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09 ноября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0516 руб.
Минимальный курс доллара США составил 70,64 руб., максимальный - 71,35 руб. Была... читать дальше
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09 ноября 2021 года 17:28
Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil в течение следующих шести лет намерена направить более $15 млрд на реализацию инициатив по снижению выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба компании.
"Это значительное увеличение расходов ускорит процесс... читать дальше
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09 ноября 2021 года 17:17
Авиакомпании РФ в ноябре смогут получить от государства компенсации за рост цен на керосин за счет демпфирующего механизма в размере 2,6 млрд руб., прогнозируют в исследовательской группе "Петромаркет".
Такова оценка общих выплат при демпфере в 4,910 тыс. руб. за... читать дальше
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09 ноября 2021 года 17:03
Туроператоры по въездному туризму вынуждены отказывать иностранным туристам в путевках в РФ из-за невнятного алгоритма приема гостей и проблем с иностранными сертификатами вакцинации, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина... читать дальше
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09 ноября 2021 года 16:55
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-132 на 12 млрд 760,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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09 ноября 2021 года 16:55
В 3-м квартале выручка поставщика решений для работы с большими данными - американской Palantir Technologies Inc. - выросла на 36% и составила $392,1 млн по сравнению с $289,4 млн за тот же период прошлого года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот... читать дальше
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