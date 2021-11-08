Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3625 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,1125 руб., максимальный - 71,51 руб. Было заключено 14115 сделок. Объем торгов составил 59247,72 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,325 руб. за доллар США.

8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3625 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66002,354 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,510 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 670 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,555 руб. Минимальный курс евро составил 82,25 руб., максимальный - 82,73 руб. Было заключено 6309 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,25 руб., максимальный - 82,73 руб. Было заключено 6309 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3671 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,1225 руб., максимальный - 71,5275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,1225 руб., максимальный - 71,5275 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1665 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1267 руб., максимальный - 11,1812 руб. Было заключено 406 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1267 руб., максимальный - 11,1812 руб. Было заключено 406 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне вместе с нефтью. Сигналы с внешних фондовых площадок были разнополярными. В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,... В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,... читать дальше

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Минфин РФ подготовил предложения по корректировке правил работы Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок в соответствии новыми положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). Проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету доработал ко второму чтению правительственный законопроект, который распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), предлагает запустить его в пилотном режиме, в то время как ране предполагалось... читать дальше

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Минфин подготовил проект постановления правительства о введении временного запрета на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, используемых для их извлечения. Проект опубликован на сайте regulation.gov.ru. Запрет, как предполагается,... Запрет, как предполагается,...

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Ритейлер "Детский мир" подтвердил планы по открытию новых магазинов в 2021 году, несмотря на недавние ограничения, связанные с ростом заболеваемости COVID-19. "Мы все еще считаем, что это (ограничения) - в большей степени краткосрочный фактор, и в связи с этим мы не... "Мы все еще считаем, что это (ограничения) - в большей степени краткосрочный фактор, и в связи с этим мы не... читать дальше

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Аграрии РФ к 8 ноября убрали зерновые и зернобобовые культуры с 44,7 млн га, намолотив 122 млн тонн зерна (в бункерном весе), сообщает Минсельхоз. В том числе пшеница обмолочена с 27,8 млн га, собрано 78 млн тонн. Сбор ячменя с 7,9 млн га составил 18,7 млн тонн. Эти... В том числе пшеница обмолочена с 27,8 млн га, собрано 78 млн тонн. Сбор ячменя с 7,9 млн га составил 18,7 млн тонн. Эти... читать дальше

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Американский рынок акций начал первый рабочий день недели ростом. Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 82% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным... Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 82% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3625 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,1125 руб., максимальный - 71,51 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,1125 руб., максимальный - 71,51 руб. Было... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно евро и японской валюты. В центре внимания рынка на этой неделе - октябрьские данные об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда страны в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют... В центре внимания рынка на этой неделе - октябрьские данные об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда страны в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября увеличилось до 6,701% с 6,529% во второй декаде,... читать дальше

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Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале упали на 3,8% относительно предыдущих трех месяцев. Согласно уточненным данным, в первом квартале доходы увеличились не на 5,2%, а на 5,8%, как было объявлено... читать дальше

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Турецкая провинция Анталья приняла с начала 2021 года больше всего иностранных туристов среди всех курортов на Средиземном море, оставив конкурентов далеко позади, сообщают турецкие СМИ. Так, по данным портала Daylysabah.com, с января по октябрь 2021 года провинцию... Так, по данным портала Daylysabah.com, с января по октябрь 2021 года провинцию... читать дальше

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