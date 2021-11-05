Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,5018 руб.

Минимальный курс евро составил 81,85 руб., максимальный - 83,155 руб. Было заключено 5753 сделки. Объем торгов составил 11043,94 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,26 руб. за евро.

5 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5018 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 66002,354 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,510 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4719 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,0275 руб., максимальный - 71,9725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,0275 руб., максимальный - 71,9725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,168 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,4799 руб. Было заключено 235 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,4799 руб. Было заключено 235 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5018 руб. Минимальный курс евро составил 81,85 руб., максимальный - 83,155 руб. Было заключено 5753 сделки.... Минимальный курс евро составил 81,85 руб., максимальный - 83,155 руб. Было заключено 5753 сделки.... читать дальше

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Сервис по продаже и аренде недвижимости "Циан" допускает возможность выплаты дивидендов в будущем, однако сейчас компания фокусируется на реинвестициях для роста стоимости бизнеса, сообщил в интервью "Интерфаксу" CEO сервиса Максим Мельников. Ранее Cian plc, холдинговая... Ранее Cian plc, холдинговая... читать дальше

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Рынок акций РФ торгуется без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок. Индекс РТС растет за счет укрепления рубля. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу китайских застройщиков. Тем... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу китайских застройщиков. Тем... читать дальше

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Китайский застройщик China Evergrande Group в прошлом месяце продал два частных самолета, чтобы привлечь средства для выплат по долларовым облигациям и избежать дефолта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания... читать дальше

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Американский рынок акций уверенно растет в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по рынку труда США, все три основных индекса достигли новых внутридневных рекордов. Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс.,... Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс.,... читать дальше

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Доллар США укрепляется относительно евро на торгах в пятницу на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда. Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство... Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство... читать дальше

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Европейский авиастроительный концерн Airbus SE сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до минимума с февраля из-за сохраняющихся задержек в получении компонентов. Авиаконцерн передал покупателям 36 самолетов в прошлом месяце по сравнению с 40 самолетами как в... Авиаконцерн передал покупателям 36 самолетов в прошлом месяце по сравнению с 40 самолетами как в... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс., максимальными темпами за три месяца, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Третья по величине в Европе авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, в третьем квартале 2021 года сократила операционный убыток на 76,5%, или в 4,2 раза, на фоне увеличения выручки более чем вдвое.... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,95 пункта (0,118%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4179,92 пункта. Максимальное... читать дальше

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Безработица в Канаде в октябре 2021 года снизилась до 6,7% с 6,9% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Безработица снижается пятый месяц подряд и достигла самого низкого уровня за 20 месяцев. Тем не менее показатель остается на 1 п.п. выше... читать дальше

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Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре выросли на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,3% месяцем ранее. Рост стоимости энергоносителей в сентябре ускорился до 18,9% с августовских 18%,... Рост стоимости энергоносителей в сентябре ускорился до 18,9% с августовских 18%,... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в ходе дневных торгов в пятницу. На рынке нефти не хватает предложения, он вошел в период сильной волатильности, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены продолжат расти, написали аналитики Goldman Sachs. На рынке нефти не хватает предложения, он вошел в период сильной волатильности, в ближайшей и среднесрочной перспективе цены продолжат расти, написали аналитики Goldman Sachs. "В целом мы сохраняем... "В целом мы сохраняем... читать дальше

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