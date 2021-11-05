.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 71,4876 руб., евро - 82,8112 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в октябре в РФ ускорилась до 1,1%
В России в октябре рост потребительских цен ускорился до 1,11% после 0,6% в сентябре, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,13%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 25,6%
 
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году на 1,0 процентного пункта. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в четверг, предусматривает рост российского ВВП в 2021 году на 4,3%...
 
Минсельхоз РФ предупредил о росте цен на молочную продукцию
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, сказано в докладе министерства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)" в правительство, пишут "Известия". В докладе рассмотрена сложившаяся ситуацию по всем категориям...
 
Издатели запросили помощи
Союз предприятий печатной индустрии 1 ноября направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо, в котором заявил о "катастрофической ситуации на бумажном рынке России" и "беспрецедентном росте цен" на бумагу в 2021 году. Как...
 
05 ноября 2021 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 71,4876 руб., евро - 82,8112 руб.

 0
5 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 71,4876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,93 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 82,8112 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,65 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 ноября 2021 года 11:32
Цена размещения в рамках IPO Cian plc составила $16 за ADS
Цена размещения в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", составила $16 за ADS, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Ожидается, что торги начнутся 5 ноября на NYSE и...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:23
ВОЗ обеспокоена темпами распространения COVID-19 в Европе
Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность, заявил вчера директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "Мы вновь оказались в эпицентре", - цитирует его французская газета Le Figaro.

"Нынешний ритм передачи инфекции в 53...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:14
За сутки в России выявлено более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 735 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 192 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 735 в 85...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 11:04
"Делимобиль" отложил IPO
Первое IPO российского каршерингового сервиса не состоялось. "Делимобиль" отложил сделку и хочет повторить попытку выхода на биржи в начале следующего года.

Регистрационные документы для проведения IPO Delimobil Holding S.A. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 10:52
Страны ОПЕК+ способны предпринять больше усилий для стабилизации цен на нефть, считают в США
Страны ОПЕК+ способны предпринять больше усилий для стабилизации мировых цен на энергоресурсы, и США продолжат контакты по этому вопросу, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы контактировали с видными участниками ОПЕК+, в том числе, несколько месяцев...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 10:37
Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось на 1,1%
Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста на 1%, сообщает Trading Economics.

В августе объем...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 5 ноября снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,78 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4167,09 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,65 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 10:16
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248,6 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 248 млн 606 тыс. 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 29 тыс....    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 10:07
Рынок российских акций начал торги без единой динамики
Рынок акций РФ открылся без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок.

В США в четверг обновили максимумы индексы S&P 500 и Nasdaq, Dow Jones просел на 0,1%. Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:53
Доллар стабилен по отношению к евро, снижается к иене
Курс американского доллара практически не меняется по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу, кроме японской валюты. В центре внимания трейдеров на этой неделе находились заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. Иена дорожает.

ФРС...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:47
Лукашенко подписал декрет о реализации положений договора о создании союзного государства Белоруссии и РФ на 2021-2023 годы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в четверг подписал декрет "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Ранее документ был...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:38
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Цены на нефть эталонных марок росли в начале торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне. Позднее нефть Brent перешла к снижению.

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:30
S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones снизился на 0,1%
Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов. Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС)...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:19
Азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются в ходе торгов
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу на фоне возобновления тревог по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости.

Японский Nikkei 225 к 8:02 мск опустился на 0,7%.

Котировки акций...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:12
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме
Рынки акций Европы завершили торги в четверг ростом основных индексов, трейдеры оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0%...    читать дальше
.
05 ноября 2021 года 09:08
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 71,74 руб., евро - 82,89 руб.
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 71,54-71,69 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 71,5975 руб. (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом упал на 61,5 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 82,645...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.