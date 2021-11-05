ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 71,4876 руб., евро - 82,8112 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 82,8112 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,65 коп.

5 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 71,4876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,93 коп.

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Цена размещения в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", составила $16 за ADS, говорится в пресс-релизе компании. Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Ожидается, что торги начнутся 5 ноября на NYSE и... читать дальше

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Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность, заявил вчера директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "Мы вновь оказались в эпицентре", - цитирует его французская газета Le Figaro. "Нынешний ритм передачи инфекции в 53... "Нынешний ритм передачи инфекции в 53... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 735 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 192 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 735 в 85... читать дальше

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Первое IPO российского каршерингового сервиса не состоялось. "Делимобиль" отложил сделку и хочет повторить попытку выхода на биржи в начале следующего года. Регистрационные документы для проведения IPO Delimobil Holding S.A. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам... Регистрационные документы для проведения IPO Delimobil Holding S.A. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам... читать дальше

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Страны ОПЕК+ способны предпринять больше усилий для стабилизации мировых цен на энергоресурсы, и США продолжат контакты по этому вопросу, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы контактировали с видными участниками ОПЕК+, в том числе, несколько месяцев... читать дальше

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Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста на 1%, сообщает Trading Economics. В августе объем... В августе объем... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,78 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4167,09 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,65 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,65 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 248 млн 606 тыс. 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 29 тыс.... читать дальше

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Рынок акций РФ открылся без единой динамики на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. В США в четверг обновили максимумы индексы S&P 500 и Nasdaq, Dow Jones просел на 0,1%. Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам... В США в четверг обновили максимумы индексы S&P 500 и Nasdaq, Dow Jones просел на 0,1%. Федрезерв США ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам... читать дальше

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Курс американского доллара практически не меняется по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу, кроме японской валюты. В центре внимания трейдеров на этой неделе находились заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. Иена дорожает. ФРС... ФРС... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в четверг подписал декрет "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Ранее документ был... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок росли в начале торгов в пятницу на фоне решения ОПЕК+ после снижения накануне. Позднее нефть Brent перешла к снижению. Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем... Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем... читать дальше

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Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов. Трейдеры оценивали решения Федеральной резервной системы (ФРС)... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу на фоне возобновления тревог по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости. Японский Nikkei 225 к 8:02 мск опустился на 0,7%. Японский Nikkei 225 к 8:02 мск опустился на 0,7%. Котировки акций... Котировки акций... читать дальше

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Рынки акций Европы завершили торги в четверг ростом основных индексов, трейдеры оценивали итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0%... ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0%... читать дальше

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Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 71,54-71,69 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 71,5975 руб. (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом упал на 61,5 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 82,645... читать дальше

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