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03 ноября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6888 руб.
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3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6888 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,2625 руб., максимальный - 72,1625 руб. Было заключено 13645 сделок. Объем торгов составил 62395,57 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,9975 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66176,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 842,997 млрд руб., или на...
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Потребительские цены в РФ за период с 26 октября по 1 ноября 2021 года выросли на 0,21%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 19 по 25 октября) цены увеличились на 0,28%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,03%,... читать дальше
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Число туристов в Испании увеличилось за девять месяцев 2021 года, но все еще находится ниже уровня, который фиксировался до пандемии коронавируса COVID-19, сообщает The Local со ссылкой на Национальный институт статистики. Так, за девять месяцев 2021 года Испанию... читать дальше
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.03 ноября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6888 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,2625 руб., максимальный - 72,1625 руб. Было... читать дальше
.03 ноября 2021 года 17:55
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