Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

3 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.11 по 14.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66176,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 842,997 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8719 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,33 руб., максимальный - 72,255 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 71,33 руб., максимальный - 72,255 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2088 руб. Минимальный курс евро составил 82,6575 руб., максимальный - 83,7 руб. Было заключено 8386 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,6575 руб., максимальный - 83,7 руб. Было заключено 8386 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на гречневую крупу за неделю с 26 октября по 1 ноября повысились на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей рост цен ускорился. Тогда эта крупа подорожала на 0,9%. Рис за неделю подорожал на 0,8%... Рис за неделю подорожал на 0,8%... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю с 25 октября по 1 ноября выросли на 1,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост немного замедлился, неделей ранее он составлял 1,8%. Несмотря на некоторое торможение, по-прежнему активно... Несмотря на некоторое торможение, по-прежнему активно... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 26 октября по 1 ноября 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 6,8%. По данным Росстата, к 1... По данным Росстата, к 1... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 26 октября по 1 ноября 2021 года выросли на 0,21%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 19 по 25 октября) цены увеличились на 0,28%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,03%,... С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,03%,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением упавшей нефти. Некоторую поддержку индексу МосБиржи оказывало ослабление рубля на фоне известий о планах Минфина РФ увеличить объемы валютных покупок. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

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Число туристов в Испании увеличилось за девять месяцев 2021 года, но все еще находится ниже уровня, который фиксировался до пандемии коронавируса COVID-19, сообщает The Local со ссылкой на Национальный институт статистики. Так, за девять месяцев 2021 года Испанию... Так, за девять месяцев 2021 года Испанию... читать дальше

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Решение правительства РФ ввести на полгода нетарифные квоты на экспорт минеральных удобрений является вынужденной, но правильной мерой, считают эксперты агропродовольственного рынка, опрошенные "Интерфаксом". Как сообщалось, правительство планирует на период с 1 декабря... Как сообщалось, правительство планирует на период с 1 декабря... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются более чем на 2,5% после выхода официальных данных о запасах энергоносителей в США, указавших на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти за минувшую неделю. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6888 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,2625 руб., максимальный - 72,1625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,2625 руб., максимальный - 72,1625 руб. Было... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка меняются разнонаправленно. Все внимание трейдеров устремлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам заседания, которое завершается в среду, Федрезерв, как ожидается, объявит о старте... По итогам заседания, которое завершается в среду, Федрезерв, как ожидается, объявит о старте... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-130 на 4 млрд 975,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3290 тыс. баррелей - до 434,102 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1488 тыс. баррелей и составили 214,258 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1488 тыс. баррелей и составили 214,258 млн... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре подскочил до рекордных 66,7 пункта с сентябрьского уровня в 61,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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