03 ноября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.11 по 14.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.11.2021
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Сентябрь 2021
|09.11.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Сентябрь 2021
|09.11.2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Ноябрь 2021
|09.11.2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Ноябрь 2021
|09.11.2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Октябрь 2021
|10.11.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Октябрь 2021
|10.11.2021
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Сентябрь 2021
|10.11.2021
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Сентябрь 2021
|10.11.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 октября
|10.11.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Октябрь 2021
|10.11.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 октября
|10.11.2021
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Сентябрь 2021
|10.11.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 октября
|10.11.2021
|22:00
|Бюджет США
|Октябрь 2021
|11.11.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Сентябрь 2021
|11.11.2021
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2021
|11.11.2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Сентябрь 2021
|12.11.2021
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Сентябрь 2021
|12.11.2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Сентябрь 2021
|12.11.2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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