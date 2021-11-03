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03 ноября 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,9736 руб.

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3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9736 руб.

Минимальный курс евро составил 82,5775 руб., максимальный - 83,4825 руб. Было заключено 2899 сделок. Объем торгов составил 14098,14 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,4175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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