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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1645,6 млрд руб.
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03 ноября 2021 года 10:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1645,6 млрд руб.
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3 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -1645,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -311,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В понедельник, 8 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,87 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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