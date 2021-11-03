Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1645,6 млрд руб.

3 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -1645,6 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,11 пункта (0,93%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4168,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4191,95 (-0,37%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,19/72,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство РФ приняло решение ограничить экспорт азотных и сложных удобрений сроком на полгода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и... "Правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг. Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства",... Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства",... читать дальше

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В Восточном комитете немецкой экономики, организации, которая объединяет компании, работающие на восточноевропейском рынке, считают, что затягивать с такими проектами, как "Северный поток 2", по политическим соображениям непродуктивно. "Ускорив переход с угля на... "Ускорив переход с угля на... читать дальше

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В понедельник, 8 ноября, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 58,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 8 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 6,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 8 ноября, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $580 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В понедельник, 8 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,87 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Чистая прибыль американской Marriott International Inc., оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, в третьем квартале 2021 году увеличилась в 2,2 раза и составила $220 млн, или $0,67 в расчете на акцию, по сравнению со $100 млн, или $0,31 на акцию, за аналогичный период... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9736 руб. Минимальный курс евро составил 82,5775 руб., максимальный - 83,4825 руб. Было заключено 2899... Минимальный курс евро составил 82,5775 руб., максимальный - 83,4825 руб. Было заключено 2899... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4095,36 (-21,65) руб./грамм; на серебро - 54,85 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2401,81 (-29,56) руб./грамм; на палладий - 4622,04 (-66,04) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно стабилизируется, ограничения продлеваться не будут, сообщается в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. "Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем... "Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,07 пункта (0,667%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4179,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4191,95 (-0,37%) пункта,... читать дальше

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АПК РФ с начала года по 27 октября получил на проведение сезонных полевых работ 650,3 млрд рублей кредитов, что на 22% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, Россельхозбанк выдал 467,9 млрд рублей против 388,4 млрд рублей год назад, Сбербанк - 182,4... В частности, Россельхозбанк выдал 467,9 млрд рублей против 388,4 млрд рублей год назад, Сбербанк - 182,4... читать дальше

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Около 50 базовых станций планируют установить на новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ) для полного покрытия ее беспроводным интернетом (Wi-Fi), сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Развитие бесплатной сети Wi-Fi в... "Развитие бесплатной сети Wi-Fi в... читать дальше

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