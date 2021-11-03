.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2957,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1037,15 млрд руб.
.
03 ноября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2957,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1037,15 млрд руб.
|0
3 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2957,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2806,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3151,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2976,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 ноября составили 1037,15 млрд руб. против 981,15911 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 ноября 2021 года 09:51
Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA заключила соглашение с норвежской Equinor и британской SSE Renewables о приобретении 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C, говорится в сообщении Eni. Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:43
В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, Федрезерв объявит о начале сворачивания... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:40
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта против сентябрьского значения в 50,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования IHS Markit. Данные указали на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года. Совокупный... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:33
Минфин РФ предлагает запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных и сложных удобрений. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru. Минфин предлагает внести... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2957,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1037,15 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2957,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2806,2 млрд руб. На... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:19
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на $27,352 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:12
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 247 млн 447 тыс. 923, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:07
Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. договорилась о покупке производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд. Также DuPont намерен выделить в отдельную структуру значительную долю подразделения, специализирующегося на... читать дальше
.03 ноября 2021 года 09:04
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-131 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:59
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры. Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:51
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 20% за счет роста продаж и повысил прогноз на год. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 207 млн евро против 171 млн евро... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:45
В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC). По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:39
Вчера курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекорд, поднявшись выше отметки в $4500. Эфир в 19:30 мск стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:33
Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch. Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.