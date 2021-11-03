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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Минсельхоз РФ предупредил о росте цен на молочную продукцию
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, сказано в докладе министерства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)" в правительство, пишут "Известия". В докладе рассмотрена сложившаяся ситуацию по всем категориям...
 
Осеннее обострение: в РФ пик активности телефонных мошенников
Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, на которое ссылаются...
 
Банки хотят освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ
Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. По сведениям "Ведомостей", Национальный совет...
 
03 ноября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Октябрь 2021
12:00 Данные о безработице в Италии Сентябрь 2021
13:00 Данные по безработице в еврозоне Сентябрь 2021
15:15 Занятость в производственном секторе США Октябрь 2021
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Октябрь 2021
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Сентябрь 2021
17:00 Объем промышленных заказов в США Сентябрь 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 23 по 29 октября
21:00 Процентная ставка ФРС Ноябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
03 ноября 2021 года 09:51
Eni присоединяется к проекту парка ветряных установок Dogger Bank C
Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA заключила соглашение с норвежской Equinor и британской SSE Renewables о приобретении 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C, говорится в сообщении Eni.

Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:43
Доллар США слабо снижается к евро, иене и фунту перед заседанием ФРС
В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Как ожидается, Федрезерв объявит о начале сворачивания...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:40
В октябре индекс PMI сферы услуг РФ опустился до 48,8 пункта с 50,5 в сентябре - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта против сентябрьского значения в 50,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования IHS Markit. Данные указали на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года.

Совокупный...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:33
Минфин предлагает запретить упрощенное декларирование экспорта удобрений
Минфин РФ предлагает запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных и сложных удобрений.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru.

Минфин предлагает внести...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2957,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1037,15 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2957,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2806,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:19
В январе-сентябре РФ увеличила экспорт продукции АПК на 19%
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на $27,352 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:12
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 247,4 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 247 млн 447 тыс. 923, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:07
DuPont покупает производителя материалов Rogers за $5,2 млрд
Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. договорилась о покупке производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд.

Также DuPont намерен выделить в отдельную структуру значительную долю подразделения, специализирующегося на...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:04
ВТБ разместит 8 ноября однодневные бонды серии КС-4-131 на 50 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-131 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:59
Азиатские рынки акций преимущественно торгуются в миноре
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры.

Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:51
Квартальный рост чистой прибыли Ferrari составил 20%
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 20% за счет роста продаж и повысил прогноз на год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 207 млн евро против 171 млн евро...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:45
Китай увеличил выпуск угля, цены стабилизировались - госкомитет
В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:39
Курс эфира достиг нового рекорда - $4500
Вчера курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекорд, поднявшись выше отметки в $4500.

Эфир в 19:30 мск стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:33
Нефтяные цены продолжают снижаться
Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат...    читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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