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Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA заключила соглашение с норвежской Equinor и британской SSE Renewables о приобретении 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C, говорится в сообщении Eni. Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка... Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Как ожидается, Федрезерв объявит о начале сворачивания... Как ожидается, Федрезерв объявит о начале сворачивания... читать дальше

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Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта против сентябрьского значения в 50,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования IHS Markit. Данные указали на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года. Совокупный... Совокупный... читать дальше

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Минфин РФ предлагает запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных и сложных удобрений. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru. Минфин предлагает внести... Минфин предлагает внести... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2957,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2806,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на $27,352 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки... Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 247 млн 447 тыс. 923, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше

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Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. договорилась о покупке производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд. Также DuPont намерен выделить в отдельную структуру значительную долю подразделения, специализирующегося на... Также DuPont намерен выделить в отдельную структуру значительную долю подразделения, специализирующегося на... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-131 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры. Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции... Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции... читать дальше

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Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 20% за счет роста продаж и повысил прогноз на год. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 207 млн евро против 171 млн евро... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 207 млн евро против 171 млн евро... читать дальше

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В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC). По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в... По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в... читать дальше

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Вчера курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекорд, поднявшись выше отметки в $4500. Эфир в 19:30 мск стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до... Эфир в 19:30 мск стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch. Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат... Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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