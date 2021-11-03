03 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2021
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2021
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Октябрь 2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Октябрь 2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Сентябрь 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 октября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Ноябрь 2021
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03 ноября 2021 года 09:51
Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA заключила соглашение с норвежской Equinor и британской SSE Renewables о приобретении 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C, говорится в сообщении Eni.
Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:43
В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.
Как ожидается, Федрезерв объявит о начале сворачивания... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:40
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2021 года составил 48,8 пункта против сентябрьского значения в 50,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования IHS Markit. Данные указали на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года.
Совокупный... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:33
Минфин РФ предлагает запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных и сложных удобрений.
Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru.
Минфин предлагает внести... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2957,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2806,2 млрд руб.
На... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:19
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на $27,352 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала года поставки... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:12
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 247 млн 447 тыс. 923, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:07
Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. договорилась о покупке производителя машиностроительных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд.
Также DuPont намерен выделить в отдельную структуру значительную долю подразделения, специализирующегося на... читать дальше
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03 ноября 2021 года 09:04
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-131 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:59
Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в "медвежьем" тренде. Исключением стал индекс Австралии. Биржи Японии закрыты по случаю Дня культуры.
Инвесторы жду подведения итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:51
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV в 3-м квартале увеличил чистую прибыль на 20% за счет роста продаж и повысил прогноз на год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 207 млн евро против 171 млн евро... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:45
В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).
По его данным, с середины октября среднесуточная добыча угля в... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:39
Вчера курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекорд, поднявшись выше отметки в $4500.
Эфир в 19:30 мск стоил $4500,71, подорожав за день на 4,4%, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:33
Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг, сообщает MarketWatch.
Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат... читать дальше
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03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 ноября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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