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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Осеннее обострение: в РФ пик активности телефонных мошенников
Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, на которое ссылаются...
 
Для крупного общепита запросили поддержку
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с предложением распространить на крупные предприятия общественного питания программу субсидирования зарплат на период вынужденного закрытия...
 
Банки хотят освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ
Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. По сведениям "Ведомостей", Национальный совет...
 

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02 ноября 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 ноября выросла на 0,20% и составила 67019,861 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 67019,861 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,049 млрд руб., или на...
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02 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,6937 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5780 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6937 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,38 руб., максимальный - 72,0125 руб. Было...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1308 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1308 руб.

Минимальный курс евро составил 82,87 руб., максимальный - 83,5125 руб. Было заключено 6726...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2093 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2093 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,165 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 349 сделок....    читать дальше
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02 ноября 2021 года 18:58
Рынок российских акций завершил торги снижением на 0,3-0,9%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с дешевеющей нефтью и металлами, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 18:36
Торги драгметаллами на "Московской бирже" в октябре выросли в 2.1 раза в годовом сравнении
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в октябре 2021 года составил 12,94 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 2,1 раза больше показателя октября прошлого года и на 18% - сентября текущего, однако в 1,8 раза меньше средних значений весны и...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 18:19
Сбербанк вышел в лидеры по уровню рыночной капитализации в России
Капитализация Сбербанка с учетом привилегированных акций достигла 8,388 трлн рублей, и банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации. Сбербанк потеснил с лидирующей позиции "Газпром", капитализация которого опустилась до 8,363 трлн рублей.

Как...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 18:08
Доллар растет к евро и фунту, снижается к иене
Курс американского доллара растет к евро и фунту, снижается к иене в ходе торгов во вторник в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США.

Аналитики Commerzbank полагают, что евро может оставаться на текущих уровнях по отношению к доллару до...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6854 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6854 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,365 руб., максимальный - 72 руб. Было заключено...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 17:56
Общий оборот торгов на рынках "Московской биржи" в октябре сократился на 5,3%
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2021 года снизился на 5,3% и составил 84,9 трлн рублей по сравнению с 89,7 трлн рублей в октябре 2020 года, следует из сообщения торговой площадки. Количество торговых дней в октябре 2021 года было равно 21 против 22 в...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 17:45
Правительство внесло в Думу законопроект о тарифах на перевалку СПГ в Арктике в инвалюте
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет устанавливать в иностранной валюте тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению в морских портах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ. Документ (N11945-8) размещен в электронной...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 17:38
Из реестра российского софта могут исключить 99 продуктов
Минцифры опубликовало список из 99 программных продуктов, которые может исключить из единого реестра российского ПО. Как говорится в сообщении министерства, вошедшие в список продукты принадлежат 56 правообладателям, сведения о которых исключены из Единого государственного...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 17:24
Американские фондовые индексы растут в ожидании итогов заседания ФРС
Основные американские фондовые индексы перешли к росту в ходе сессии во вторник после разнонаправленной динамики при открытии торгов.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также участники...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 17:16
Рост прямых российских инвестиций в Казахстан в 1-м полугодии составил 20%
Объем прямых российских инвестиций в Казахстан по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 20%, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. "Объем прямых иностранных инвестиций России в Казахстан по итогам первого полугодия вырос на 20%. Это хороший показатель в целом", -...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:54
ВТБ разместил 13,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-129 на 6,7 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-129 на 6 млрд 676,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:51
Регионы довели до аграриев 66,3% федеральных субсидий
Регионы РФ к 28 октября перечислили аграриям 89,1 млрд рублей господдержки, что составляет 66,3% от бюджетных средств, направленных им Минсельхозом (134,4 млрд рублей), сообщает Минсельхоз.

Активнее других перечисляют средства аграриям республика Коми (98,4%), Ненецкий...    читать дальше
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