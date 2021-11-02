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02 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1308 руб.
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2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1308 руб. Минимальный курс евро составил 82,87 руб., максимальный - 83,5125 руб. Было заключено 6726 сделок. Объем торгов составил 31065,06 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,0075 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 67019,861 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 133,049 млрд руб., или на...
.02 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5780 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6937 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,38 руб., максимальный - 72,0125 руб. Было... читать дальше
.02 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1308 руб. Минимальный курс евро составил 82,87 руб., максимальный - 83,5125 руб. Было заключено 6726... читать дальше
.02 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2093 руб. Минимальный курс юаня составил 11,165 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 349 сделок.... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с дешевеющей нефтью и металлами, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:36
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в октябре 2021 года составил 12,94 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 2,1 раза больше показателя октября прошлого года и на 18% - сентября текущего, однако в 1,8 раза меньше средних значений весны и... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:19
Капитализация Сбербанка с учетом привилегированных акций достигла 8,388 трлн рублей, и банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации. Сбербанк потеснил с лидирующей позиции "Газпром", капитализация которого опустилась до 8,363 трлн рублей. Как... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:08
Курс американского доллара растет к евро и фунту, снижается к иене в ходе торгов во вторник в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. Аналитики Commerzbank полагают, что евро может оставаться на текущих уровнях по отношению к доллару до... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6854 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,365 руб., максимальный - 72 руб. Было заключено... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:56
Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2021 года снизился на 5,3% и составил 84,9 трлн рублей по сравнению с 89,7 трлн рублей в октябре 2020 года, следует из сообщения торговой площадки. Количество торговых дней в октябре 2021 года было равно 21 против 22 в... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:45
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет устанавливать в иностранной валюте тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению в морских портах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ. Документ (N11945-8) размещен в электронной... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:38
Минцифры опубликовало список из 99 программных продуктов, которые может исключить из единого реестра российского ПО. Как говорится в сообщении министерства, вошедшие в список продукты принадлежат 56 правообладателям, сведения о которых исключены из Единого государственного... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:24
Основные американские фондовые индексы перешли к росту в ходе сессии во вторник после разнонаправленной динамики при открытии торгов. В центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Также участники... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:16
Объем прямых российских инвестиций в Казахстан по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 20%, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. "Объем прямых иностранных инвестиций России в Казахстан по итогам первого полугодия вырос на 20%. Это хороший показатель в целом", -... читать дальше
.02 ноября 2021 года 16:54
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.02 ноября 2021 года 16:51
Регионы РФ к 28 октября перечислили аграриям 89,1 млрд рублей господдержки, что составляет 66,3% от бюджетных средств, направленных им Минсельхозом (134,4 млрд рублей), сообщает Минсельхоз. Активнее других перечисляют средства аграриям республика Коми (98,4%), Ненецкий... читать дальше
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