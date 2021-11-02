02 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Сентябрь 2021
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02 ноября 2021 года 16:37
Проектирование и строительство новых станций на восьми линиях столичного метрополитена запланировано на 2022-2024 годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв по итогам заседания Мосгордумы по вопросам... читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:29
Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе дневных торгов во вторник, рынок немного остывает в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+.
"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти, таких как Индия и Япония, которые вслед за США... читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,81 пункта (0,493%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4200,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4245,27 (+0,56%) пункта,... читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:11
Россия за 8 месяцев этого года импортировала 222 тыс. тонн сыра, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщает "Агроэкспорт" в обзоре мирового молочного рынка.
Основным поставщиком сыра является Белоруссия. По итогам 8 месяцев доля РФ в ее зарубежных поставках составила... читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:03
Цены на железную руду продолжают снижаться из-за ожидаемого сокращения спроса со стороны Китая, а также на фоне предпринимаемых властями этой страны мер по сдерживанию роста стоимости сырья.
Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский... читать дальше
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02 ноября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,09/72,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи...
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02 ноября 2021 года 15:47
Настрой инвесторов и аналитиков в отношении Китая, существенно ухудшившийся несколько месяцев назад в связи с регулятивным давлением на ряд секторов, становится более позитивным, пишет газета Financial Times.
Так, эксперты HSBC изменили рекомендацию для акций китайских... читать дальше
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02 ноября 2021 года 15:39
Чистая прибыль американской фармкомпании Pfizer Inc. в 3-м квартале 2021 года увеличилась в 5,5 раза и составила $8,146 млрд по сравнению с $1,469 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,42 против $0,26 годом... читать дальше
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02 ноября 2021 года 15:32
Американская Tesla Inc. отзовет около 11,7 тыс. электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 выпуска года в связи с ошибкой в работе программного обеспечения.
В сообщении компании для Национального управления по... читать дальше
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02 ноября 2021 года 15:30
В среду, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,35 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 ноября 2021 года 15:30
В среду, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 ноября 2021 года 15:30
В среду, 3 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 ноября 2021 года 15:30
В среду, 3 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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02 ноября 2021 года 15:23
Проблемы на рынках морских перевозок сохранятся, как минимум, в первом квартале следующего года, поскольку темпы роста спроса на контейнерные перевозки в мире будут расти быстрее, чем ожидалось ранее, прогнозирует датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk... читать дальше
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02 ноября 2021 года 15:20
Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
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02 ноября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0857 руб.
Минимальный курс евро составил 82,84 руб., максимальный - 83,49 руб. Было заключено 2424 сделки.... читать дальше
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