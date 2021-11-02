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Проектирование и строительство новых станций на восьми линиях столичного метрополитена запланировано на 2022-2024 годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв по итогам заседания Мосгордумы по вопросам... читать дальше

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Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе дневных торгов во вторник, рынок немного остывает в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+. "Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти, таких как Индия и Япония, которые вслед за США... "Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти, таких как Индия и Япония, которые вслед за США... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,81 пункта (0,493%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4200,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4245,27 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Россия за 8 месяцев этого года импортировала 222 тыс. тонн сыра, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщает "Агроэкспорт" в обзоре мирового молочного рынка. Основным поставщиком сыра является Белоруссия. По итогам 8 месяцев доля РФ в ее зарубежных поставках составила... Основным поставщиком сыра является Белоруссия. По итогам 8 месяцев доля РФ в ее зарубежных поставках составила... читать дальше

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Цены на железную руду продолжают снижаться из-за ожидаемого сокращения спроса со стороны Китая, а также на фоне предпринимаемых властями этой страны мер по сдерживанию роста стоимости сырья. Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский... Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,09/72,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи...

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Настрой инвесторов и аналитиков в отношении Китая, существенно ухудшившийся несколько месяцев назад в связи с регулятивным давлением на ряд секторов, становится более позитивным, пишет газета Financial Times. Так, эксперты HSBC изменили рекомендацию для акций китайских... Так, эксперты HSBC изменили рекомендацию для акций китайских... читать дальше

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Чистая прибыль американской фармкомпании Pfizer Inc. в 3-м квартале 2021 года увеличилась в 5,5 раза и составила $8,146 млрд по сравнению с $1,469 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,42 против $0,26 годом... читать дальше

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Американская Tesla Inc. отзовет около 11,7 тыс. электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 выпуска года в связи с ошибкой в работе программного обеспечения. В сообщении компании для Национального управления по... В сообщении компании для Национального управления по... читать дальше

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В среду, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $20,35 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,92 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 3 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 3 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Проблемы на рынках морских перевозок сохранятся, как минимум, в первом квартале следующего года, поскольку темпы роста спроса на контейнерные перевозки в мире будут расти быстрее, чем ожидалось ранее, прогнозирует датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk... читать дальше

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Минфин РФ 3 ноября не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0857 руб. Минимальный курс евро составил 82,84 руб., максимальный - 83,49 руб. Было заключено 2424 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,84 руб., максимальный - 83,49 руб. Было заключено 2424 сделки.... читать дальше

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