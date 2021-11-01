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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0382 руб.
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Минэкономразвития: подтверждение рыночного статуса экономики РФ даст позитивный сигнал российским экспортерам
01 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0382 руб.
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1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0382 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было заключено 35447 сделок. Объем торгов составил 133324,85 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 ноября выросла на 1,12% и составила 66886,812 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66886,812 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 740,024 млрд руб., или на...
.01 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0382 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было... читать дальше
.01 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1706 руб. Минимальный курс евро составил 81,825 руб., максимальный - 82,65 руб. Было заключено 5353 сделки.... читать дальше
.01 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,094 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8458 руб., максимальный - 11,154 руб. Была заключена 381 сделка.... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший первые торги ноября разнонаправленными изменениями индексов, завершил день уверенным ростом. Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой весь день. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:47
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реализации Парижского климатического соглашения. "Мы можем и должны реализовать Парижское соглашение не в течение этого столетия, а в середине него", - сказала она, выступая в понедельник на климатическом саммите в... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:38
Россия надеется привлечь корейские компании в водородный проект на Сахалине и приливную энергетику в ДФО
Минвостокразвития рассчитывает привлечь южнокорейские компании в создание водородного парка на Сахалине и развитие приливной энергетики. Перспективы такого сотрудничества обсудили в Сеуле (Республика Корея) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый замминистра... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:29
Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов в понедельник. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подорожали на $0,76 (на 0,91%) - до $84,48 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:12
Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2021 года составил 4,158 млн TEU, что на 7,1% больше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров... читать дальше
.01 ноября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9455 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,4975 руб. Было... читать дальше
.01 ноября 2021 года 17:56
Глава Роспотребнадзора: для перелома ситуации с коронавирусом может потребоваться больше одной недели
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что для перелома ситуации с коронавирусом может потребоваться больше 7 нерабочих дней. "Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации... читать дальше
.01 ноября 2021 года 17:38
В октябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading... читать дальше
.01 ноября 2021 года 17:28
В понедельник основные индексы американского фондового рынка, начавшие торги ростом, перешли к разнонаправленному движению. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск поднялся на 60,84 пункта (0,17%) и составил 35880,40 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... читать дальше
.01 ноября 2021 года 17:21
План работы ОАО "Российские железные дороги" на ноябрь 2021 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,55 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. В том же месяце годом ранее этот показатель составлял примерно 3,49 млн тонн...
.01 ноября 2021 года 17:12
Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом, выделяет допфинансирование - Мишустин
Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом и обеспечить больницы необходимым кислородом для лечения пациентов с COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило... читать дальше
.01 ноября 2021 года 17:03
Россия за 4 месяца текущего сельхозгода (июль-октябрь 2021 года) использовала почти половину годового экспортного потенциала пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в... читать дальше
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