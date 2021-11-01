.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0382 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в январе-сентябре на 4,6%
ВВП РФ в сентябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,4% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в пятницу докладе "Картина деловой активности". Минэкономразвития сохранило оценку годового роста ВВП в августе...
 
Минэкономразвития: подтверждение рыночного статуса экономики РФ даст позитивный сигнал российским экспортерам
Решение Минторга США сохранить рыночный статус экономики РФ несет позитивный сигнал для российских экспортеров и означает сохранение всего арсенала защиты ими своих интересов на американском рынке, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития...
 
Бизнес обяжут 3 года хранить внутреннюю переписку
Закон, обязывающий бизнес в течение трех лет хранить передаваемую по внутренним сетям связи информацию и делиться ею с правоохранителями при расследовании коррупционных правонарушений, может вступить в силу в следующем году, сообщают...
 
01 ноября 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0382 руб.

 0  
1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0382 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было заключено 35447 сделок. Объем торгов составил 133324,85 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 ноября 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 ноября выросла на 1,12% и составила 66886,812 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66886,812 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 740,024 млрд руб., или на...
.
01 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0382 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0382 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,1706 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1706 руб.

Минимальный курс евро составил 81,825 руб., максимальный - 82,65 руб. Было заключено 5353 сделки....    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,094 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,094 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8458 руб., максимальный - 11,154 руб. Была заключена 381 сделка....    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,7%, индекс РТС - на 1,3%
Российский рынок акций, начавший первые торги ноября разнонаправленными изменениями индексов, завершил день уверенным ростом.

Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой весь день.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:47
Меркель: Парижское соглашение по климату необходимо реализовать к середине века
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реализации Парижского климатического соглашения.

"Мы можем и должны реализовать Парижское соглашение не в течение этого столетия, а в середине него", - сказала она, выступая в понедельник на климатическом саммите в...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:38
Россия надеется привлечь корейские компании в водородный проект на Сахалине и приливную энергетику в ДФО
Минвостокразвития рассчитывает привлечь южнокорейские компании в создание водородного парка на Сахалине и развитие приливной энергетики. Перспективы такого сотрудничества обсудили в Сеуле (Республика Корея) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый замминистра...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:29
Цены на нефть ускорили подъем
Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов в понедельник.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подорожали на $0,76 (на 0,91%) - до $84,48 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:12
За 9 месяцев рост контейнерооборота в морских портах РФ составил 7%
Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2021 года составил 4,158 млн TEU, что на 7,1% больше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК".

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9455 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9455 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,4975 руб. Было...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:56
Глава Роспотребнадзора: для перелома ситуации с коронавирусом может потребоваться больше одной недели
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что для перелома ситуации с коронавирусом может потребоваться больше 7 нерабочих дней.

"Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:38
Октябрьское снижение индекса промактивности в США ISM Manufacturing оказалось меньше ожиданий
В октябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:28
Американские фондовые индикаторы изменяются разнонаправленно
В понедельник основные индексы американского фондового рынка, начавшие торги ростом, перешли к разнонаправленному движению.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск поднялся на 60,84 пункта (0,17%) и составил 35880,40 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:21
Ноябрьский план работы РЖД предполагает рост погрузки примерно на 1,7%
План работы ОАО "Российские железные дороги" на ноябрь 2021 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,55 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

В том же месяце годом ранее этот показатель составлял примерно 3,49 млн тонн...
.
01 ноября 2021 года 17:12
Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом, выделяет допфинансирование - Мишустин
Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом и обеспечить больницы необходимым кислородом для лечения пациентов с COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 17:03
Россия в июле-октябре использовала почти 50% годового экспортного потенциала пшеницы
Россия за 4 месяца текущего сельхозгода (июль-октябрь 2021 года) использовала почти половину годового экспортного потенциала пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.