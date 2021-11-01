Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,1706 руб.

Минимальный курс евро составил 81,825 руб., максимальный - 82,65 руб. Было заключено 5353 сделки. Объем торгов составил 22657,39 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,615 руб. за евро.

1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1706 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66886,812 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 740,024 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0382 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,725 руб., максимальный - 71,3625 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1706 руб. Минимальный курс евро составил 81,825 руб., максимальный - 82,65 руб. Было заключено 5353 сделки.... Минимальный курс евро составил 81,825 руб., максимальный - 82,65 руб. Было заключено 5353 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 554 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,094 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8458 руб., максимальный - 11,154 руб. Была заключена 381 сделка.... Минимальный курс юаня составил 10,8458 руб., максимальный - 11,154 руб. Была заключена 381 сделка.... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший первые торги ноября разнонаправленными изменениями индексов, завершил день уверенным ростом. Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой весь день. Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой весь день. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... читать дальше

.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реализации Парижского климатического соглашения. "Мы можем и должны реализовать Парижское соглашение не в течение этого столетия, а в середине него", - сказала она, выступая в понедельник на климатическом саммите в... "Мы можем и должны реализовать Парижское соглашение не в течение этого столетия, а в середине него", - сказала она, выступая в понедельник на климатическом саммите в... читать дальше

.

Минвостокразвития рассчитывает привлечь южнокорейские компании в создание водородного парка на Сахалине и развитие приливной энергетики. Перспективы такого сотрудничества обсудили в Сеуле (Республика Корея) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и первый замминистра... читать дальше

.

Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов в понедельник. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подорожали на $0,76 (на 0,91%) - до $84,48 за баррель. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 мск подорожали на $0,76 (на 0,91%) - до $84,48 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской... Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской... читать дальше

.

Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2021 года составил 4,158 млн TEU, что на 7,1% больше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", количество груженых контейнеров... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9455 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,4975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,4975 руб. Было... читать дальше

.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что для перелома ситуации с коронавирусом может потребоваться больше 7 нерабочих дней. "Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации... "Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации... читать дальше

.

В октябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 60,8 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 60,5 пункта, сообщает Trading... читать дальше

.

В понедельник основные индексы американского фондового рынка, начавшие торги ростом, перешли к разнонаправленному движению. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск поднялся на 60,84 пункта (0,17%) и составил 35880,40 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:06 мск поднялся на 60,84 пункта (0,17%) и составил 35880,40 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на... читать дальше

.

План работы ОАО "Российские железные дороги" на ноябрь 2021 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,55 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. В том же месяце годом ранее этот показатель составлял примерно 3,49 млн тонн... В том же месяце годом ранее этот показатель составлял примерно 3,49 млн тонн...

.

Правительство поможет закупить лекарства для больных коронавирусом и обеспечить больницы необходимым кислородом для лечения пациентов с COVID-19, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило... "Большинство граждан с COVID проходят лечение дома. Правительство направило... читать дальше

.

Россия за 4 месяца текущего сельхозгода (июль-октябрь 2021 года) использовала почти половину годового экспортного потенциала пшеницы, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в... читать дальше

.