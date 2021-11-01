ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 82,1687 руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 82,1687 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,11 коп.

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К 2040 году французский ритейлер Carrefour SA планирует достичь углеродной нейтральности, говорится в улучшенном плане компании по сокращению выбросов СО2. В частности, ритейлер к 2030 году хочет уменьшить выбросы СО2 от своей активности вдвое по сравнению с 2019 годом,... В частности, ритейлер к 2030 году хочет уменьшить выбросы СО2 от своей активности вдвое по сравнению с 2019 годом,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0525 руб. Минимальный курс евро составил 81,81 руб., максимальный - 82,28 руб. Было заключено 1964 сделки.... Минимальный курс евро составил 81,81 руб., максимальный - 82,28 руб. Было заключено 1964 сделки.... читать дальше

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Лидеры стран G20 в ходе прошедшего в минувшие выходные саммита в Риме утвердили реформу глобальной налоговой системы, в рамках которой минимальная ставка налога на прибыль транснациональных компаний будет установлена на уровне 15% с 2023 года. Реформа, поддержанная в... Реформа, поддержанная в... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4083,12 (+10,42) руб./грамм; на серебро - 54,87 (+0,43) руб./грамм; на платину - 2363,18 (+59,63) руб./грамм; на палладий - 4520,67 (-11,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что значительная часть переговоров о поставках российского газа была посвящена обсуждению так называемого "исторического долга" "Молдовагаз" перед "Газпромом". "В общественном пространстве назывались разные суммы, чаще всего -... "В общественном пространстве назывались разные суммы, чаще всего -... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе дневных торгов в понедельник. Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе. Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе. Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск подорожали на $0,57... Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск подорожали на $0,57... читать дальше

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Проектная компания "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG обжаловала в Федеральном суде Германии решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по делу об освобождении от норм газовой директивы ЕС. Как сообщается в материалах "Газпрома", апелляция была подана 21... Как сообщается в материалах "Газпрома", апелляция была подана 21... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,48 пункта (1,168%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4198,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4207,46 (+1,38%) пункта,... читать дальше

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Экономика Гонконга в третьем квартале 2021 года увеличилась на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные статистического управления Гонконга. Рост ВВП Гонконга замедлился по сравнению с 7,6% во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше

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Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а уровень мирового океана поднялся до нового максимума. Об это говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном к началу Конференции ООН по климату, которая открылась вчера... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом за 30 дней октября составила 1478,9 тыс. тонн, что на 15 тыс. т (+1%) выше уровня сентября, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". Нефтяные компании увеличили производство также на 1%. Нефтяные компании увеличили производство также на 1%. В... В... читать дальше

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В октябре 2021 года добыча газа "Газпрома" выросла на 4% (год к году) - до 44,5 млрд куб. м, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". В октябре 2020 года показатель составлял 42,75 млрд куб. м. Достигнутый показатель является максимальным для... Достигнутый показатель является максимальным для... читать дальше

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Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в октябре 2021 года увеличились на 27,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до 7,1 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 20,2% меньше, чем в том же... По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 20,2% меньше, чем в том же... читать дальше

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В октябре потребление электроэнергии в России составило 94,4 млрд кВт.ч, что на 6,4% больше в годовом сравнении, сообщили журналистам в Минэнерго со ссылкой на курирующего тему замглавы ведомства Евгения Грабчака. За январь-октябрь потребление увеличилось на 5,6%, до... За январь-октябрь потребление увеличилось на 5,6%, до... читать дальше

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"Национальное рейтинговое агентство" (НРА) присвоило Московскому кредитному банку (МКБ) кредитный рейтинг на уровне "AA-(ru)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как отмечается в пресс-релизе, кредитный рейтинг МКБ обусловлен высокими рыночными... Как отмечается в пресс-релизе, кредитный рейтинг МКБ обусловлен высокими рыночными... читать дальше

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Мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге, говорится в сообщении Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ). "С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза. Уловы рыбы за этот... "С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза. Уловы рыбы за этот... читать дальше

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