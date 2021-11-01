.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 82,1687 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в январе-сентябре на 4,6%
ВВП РФ в сентябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,4% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в пятницу докладе "Картина деловой активности". Минэкономразвития сохранило оценку годового роста ВВП в августе...
 
Минэкономразвития: подтверждение рыночного статуса экономики РФ даст позитивный сигнал российским экспортерам
Решение Минторга США сохранить рыночный статус экономики РФ несет позитивный сигнал для российских экспортеров и означает сохранение всего арсенала защиты ими своих интересов на американском рынке, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития...
 
Бизнес обяжут 3 года хранить внутреннюю переписку
Закон, обязывающий бизнес в течение трех лет хранить передаваемую по внутренним сетям связи информацию и делиться ею с правоохранителями при расследовании коррупционных правонарушений, может вступить в силу в следующем году, сообщают...
 
01 ноября 2021 года 13:09

ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 82,1687 руб.

 0
1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 82,1687 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,11 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 ноября 2021 года 15:23
Углеродной нейтральности Carrefour планирует достичь к 2040 году
К 2040 году французский ритейлер Carrefour SA планирует достичь углеродной нейтральности, говорится в улучшенном плане компании по сокращению выбросов СО2.

В частности, ритейлер к 2030 году хочет уменьшить выбросы СО2 от своей активности вдвое по сравнению с 2019 годом,...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,0525 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0525 руб.

Минимальный курс евро составил 81,81 руб., максимальный - 82,28 руб. Было заключено 1964 сделки....    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:09
Лидеры стран G20 в ходе саммита в Риме утвердили реформу глобальной налоговой системы
Лидеры стран G20 в ходе прошедшего в минувшие выходные саммита в Риме утвердили реформу глобальной налоговой системы, в рамках которой минимальная ставка налога на прибыль транснациональных компаний будет установлена на уровне 15% с 2023 года.

Реформа, поддержанная в...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 ноября
ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4083,12 (+10,42) руб./грамм; на серебро - 54,87 (+0,43) руб./грамм; на платину - 2363,18 (+59,63) руб./грамм; на палладий - 4520,67 (-11,6) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
01 ноября 2021 года 15:01
Протокол по историческому газовому долгу Молдавии перед Москвой будет подписан до 1 мая 2022 г.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что значительная часть переговоров о поставках российского газа была посвящена обсуждению так называемого "исторического долга" "Молдовагаз" перед "Газпромом".

"В общественном пространстве назывались разные суммы, чаще всего -...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:53
Нефть вновь дорожает, Brent - $84,29 за баррель
Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе дневных торгов в понедельник.

Рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск подорожали на $0,57...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:46
Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа об освобождении от газовой директивы ЕС
Проектная компания "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG обжаловала в Федеральном суде Германии решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по делу об освобождении от норм газовой директивы ЕС.

Как сообщается в материалах "Газпрома", апелляция была подана 21...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 1 ноября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,48 пункта (1,168%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4198,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4207,46 (+1,38%) пункта,...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:38
Рост ВВП Гонконга в 3-м квартале замедлился до 5,4%, слабее прогноза
Экономика Гонконга в третьем квартале 2021 года увеличилась на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные статистического управления Гонконга. Рост ВВП Гонконга замедлился по сравнению с 7,6% во втором квартале. Аналитики в среднем прогнозировали рост...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:31
Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений в мире - ВМО
Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а уровень мирового океана поднялся до нового максимума. Об это говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном к началу Конференции ООН по климату, которая открылась вчера...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:24
В октябре по сравнению с сентябрем среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России выросла на 1%
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом за 30 дней октября составила 1478,9 тыс. тонн, что на 15 тыс. т (+1%) выше уровня сентября, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Нефтяные компании увеличили производство также на 1%.

В...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:22
В октябре "Газпром" нарастил добычу газа на 4%
В октябре 2021 года добыча газа "Газпрома" выросла на 4% (год к году) - до 44,5 млрд куб. м, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". В октябре 2020 года показатель составлял 42,75 млрд куб. м.

Достигнутый показатель является максимальным для...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:16
"РЖД: "дальние" перевозки пассажиров в октябре выросли на 27,2%
Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в октябре 2021 года увеличились на 27,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, до 7,1 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 20,2% меньше, чем в том же...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:09
В октябре энергопотребление в РФ выросло на 6,4%
В октябре потребление электроэнергии в России составило 94,4 млрд кВт.ч, что на 6,4% больше в годовом сравнении, сообщили журналистам в Минэнерго со ссылкой на курирующего тему замглавы ведомства Евгения Грабчака.

За январь-октябрь потребление увеличилось на 5,6%, до...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 14:02
НРА присвоило МКБ рейтинг "AA-(ru)" с прогнозом "стабильный"
"Национальное рейтинговое агентство" (НРА) присвоило Московскому кредитному банку (МКБ) кредитный рейтинг на уровне "AA-(ru)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в пресс-релизе, кредитный рейтинг МКБ обусловлен высокими рыночными...    читать дальше
.
01 ноября 2021 года 13:56
В Астрахани зафиксировано катастрофическое падение уловов воблы
Мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге, говорится в сообщении Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ).

"С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза. Уловы рыбы за этот...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.