Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3284,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 994,03 млрд руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 ноября составили по Российской Федерации 3284,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3090,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2879,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2702,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 ноября составили 994,03 млрд руб. против 943,73419 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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