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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
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Решение Минторга США сохранить рыночный статус экономики РФ несет позитивный сигнал для российских экспортеров и означает сохранение всего арсенала защиты ими своих интересов на американском рынке, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития...
 
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В сентябре оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за сентябрь 2020 года на 5,6% - до 3 трлн 391,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя незначительно ускорился после...
 
31 октября 2021 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.

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31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,05 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 246 млн 394 тыс. 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 995...    читать дальше
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31 октября 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с...
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30 октября 2021 года 17:28
Меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточны для стабилизации рынка, считают в Ираке
Багдад считает меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточными для удовлетворения спроса на энергоресурсы и стабилизации рынка. "Ирак считает, что общее увеличение добычи нефти, которое достигнет 2 млн б/с к концу года, покроет любое увеличение спроса на нефть и приведет к...    читать дальше
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30 октября 2021 года 15:56
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Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров стран "большой двадцатки" к скорейшей проработке вопроса взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации. "Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о...    читать дальше
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30 октября 2021 года 15:39
"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников" - Путин
Россия призывает международное сообщество к ответственным действиям в сфере энергетики для поддержания стабильности глобальных энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20. "Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от...    читать дальше
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30 октября 2021 года 15:16
Путин призвал страны "большой двадцатки" не допустить роста глобальной инфляции
Президент РФ Владимир Путин выступил с призывом к странам "большой двадцатки" нормализовать денежно-кредитную политику и не допустить роста глобальной инфляции.

"Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на...    читать дальше
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30 октября 2021 года 14:01
Рост розничных продаж в США в праздничный сезон может составить 8,5-10,5%
Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут на 8,5-10,5% относительно прошлого года, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $843,4 млрд до $859 млрд, что станет очередным рекордом....    читать дальше
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30 октября 2021 года 13:27
S&P присвоило "Узбекнефтегазу" рейтинг "BB-"
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"Узбекнефтегаз" - государственная нефтегазовая компания, ведущая...    читать дальше
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30 октября 2021 года 12:38
Чистая прибыль Vale за 3-й квартал сократилась почти в 2 раза, но увеличилась в годовом сравнении
Скорректированная EBITDA бразильской Vale в 3-м квартале сократилась на 37% к предыдущему кварталу, до $6,9 млрд, на фоне снижения цен на желруду и объемов производства на никелевом руднике в Канаде, сообщила компания.

Проформа EBITDA (без учета затрат, связанных с...    читать дальше
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30 октября 2021 года 12:19
В России за сутки зафиксировано более 40,2 тыс. случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 251 случай, это новое максимальное значение за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 160 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России...    читать дальше
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ЕЭК утвердила план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС
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Документ предполагает проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи ЕАЭС, говорится в сообщении...    читать дальше
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30 октября 2021 года 11:43
Американские производители стали прогнозируют сохранение спроса на рынке в 2022 году
Американские производители стали говорят, что спрос на рынке останется активным в течение следующего года и это будет удерживать цены для потребителей, в числе которых производители автомобилей и бытовой техники, на высоком уровне.

Продолжающийся всплеск активности на...    читать дальше
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30 октября 2021 года 11:29
Министры G20 договорились о создании рабочей группы для борьбы с пандемиями
Министры финансов и здравоохранения стран G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями, которая должна быть сформирована до конца 2021 года, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи в пятницу.

"Мы ожидаем, что рабочая группа предоставит отчет о...    читать дальше
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30 октября 2021 года 11:17
Производство водки в РФ в январе-сентябре снизилось на 4,3% - Росстат
Производство водки в РФ в сентябре составило 7,7 млн декалитров (дал), что на 0,5% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По сравнению с августом производство выросло на 17,6%, за 9...    читать дальше
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