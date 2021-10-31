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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.
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Минэкономразвития: подтверждение рыночного статуса экономики РФ даст позитивный сигнал российским экспортерам
31 октября 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.
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31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,05 коп.
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Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна проводиться активнее, считает канцлер Германии Ангела Меркель. "Сегодня я снова указала на то, что помимо серьезного успеха, касающегося минимального налогообложения предприятий, нам теперь нужен прогресс в реформе ВТО, и что... читать дальше
.31 октября 2021 года 09:46
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