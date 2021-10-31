ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб., евро - 82,2898 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,05 коп.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп.

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 246 млн 394 тыс. 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 995... читать дальше

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Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна проводиться активнее, считает канцлер Германии Ангела Меркель. "Сегодня я снова указала на то, что помимо серьезного успеха, касающегося минимального налогообложения предприятий, нам теперь нужен прогресс в реформе ВТО, и что... читать дальше

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С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы "ФОТ 3.0". На эти цели решено направить до 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 82,2898 руб. По сравнению с...

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Багдад считает меры ОПЕК+ по увеличению добычи нефти достаточными для удовлетворения спроса на энергоресурсы и стабилизации рынка. "Ирак считает, что общее увеличение добычи нефти, которое достигнет 2 млн б/с к концу года, покроет любое увеличение спроса на нефть и приведет к... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров стран "большой двадцатки" к скорейшей проработке вопроса взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации. "Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о... читать дальше

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Россия призывает международное сообщество к ответственным действиям в сфере энергетики для поддержания стабильности глобальных энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20. "Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин выступил с призывом к странам "большой двадцатки" нормализовать денежно-кредитную политику и не допустить роста глобальной инфляции. "Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на... "Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на... читать дальше

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Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут на 8,5-10,5% относительно прошлого года, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF). Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $843,4 млрд до $859 млрд, что станет очередным рекордом.... Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $843,4 млрд до $859 млрд, что станет очередным рекордом.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило АО "Узбекнефтегаз" долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "BB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". "Узбекнефтегаз" - государственная нефтегазовая компания, ведущая... "Узбекнефтегаз" - государственная нефтегазовая компания, ведущая... читать дальше

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Скорректированная EBITDA бразильской Vale в 3-м квартале сократилась на 37% к предыдущему кварталу, до $6,9 млрд, на фоне снижения цен на желруду и объемов производства на никелевом руднике в Канаде, сообщила компания. Проформа EBITDA (без учета затрат, связанных с... Проформа EBITDA (без учета затрат, связанных с... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 251 случай, это новое максимальное значение за пандемию, умерли за сутки 1 тыс. 160 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах Евразийского экономического союза. Документ предполагает проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи ЕАЭС, говорится в сообщении... Документ предполагает проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи ЕАЭС, говорится в сообщении... читать дальше

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Американские производители стали говорят, что спрос на рынке останется активным в течение следующего года и это будет удерживать цены для потребителей, в числе которых производители автомобилей и бытовой техники, на высоком уровне. Продолжающийся всплеск активности на... Продолжающийся всплеск активности на... читать дальше

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Министры финансов и здравоохранения стран G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями, которая должна быть сформирована до конца 2021 года, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи в пятницу. "Мы ожидаем, что рабочая группа предоставит отчет о... "Мы ожидаем, что рабочая группа предоставит отчет о... читать дальше

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Производство водки в РФ в сентябре составило 7,7 млн декалитров (дал), что на 0,5% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. По сравнению с августом производство выросло на 17,6%, за 9... По сравнению с августом производство выросло на 17,6%, за 9... читать дальше

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