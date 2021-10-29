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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 70,6342 руб.
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29 октября 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 70,6342 руб.

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29 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6342 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,195 руб., максимальный - 71,0075 руб. Было заключено 43376 сделок. Объем торгов составил 194582,89 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,94 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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