29 октября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.11 по 07.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|01.11.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2021
|01.11.2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2021
|02.11.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2021
|02.11.2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Сентябрь 2021
|03.11.2021
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2021
|03.11.2021
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2021
|03.11.2021
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2021
|03.11.2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Октябрь 2021
|03.11.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Октябрь 2021
|03.11.2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2021
|03.11.2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Сентябрь 2021
|03.11.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 октября
|03.11.2021
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Ноябрь 2021
|04.11.2021
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Сентябрь 2021
|04.11.2021
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Сентябрь 2021
|04.11.2021
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Ноябрь 2021
|04.11.2021
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Сентябрь 2021
|04.11.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 октября
|04.11.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 октября
|05.11.2021
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Сентябрь 2021
|05.11.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Сентябрь 2021
|05.11.2021
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Сентябрь 2021
|05.11.2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Октябрь 2021
|05.11.2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Октябрь 2021
|05.11.2021
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|III квартал 2021
|05.11.2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Октябрь 2021
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