Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

29 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.11 по 07.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 66146,837 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 501,600 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,2099 руб. Минимальный курс евро составил 81,9 руб., максимальный - 82,45 руб. Было заключено 7143 сделки.... Минимальный курс евро составил 81,9 руб., максимальный - 82,45 руб. Было заключено 7143 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6342 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,195 руб., максимальный - 71,0075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,195 руб., максимальный - 71,0075 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 225 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0385 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9895 руб., максимальный - 11,0783 руб. Было заключено 276... Минимальный курс юаня составил 10,9895 руб., максимальный - 11,0783 руб. Было заключено 276... читать дальше

.

Уровень безработицы в России в сентябре снизился до 4,3%, повторив исторический минимум за период наблюдений с 1991 года, который ранее был зафиксирован в августе 2019 года. Общая численность безработных в России в сентябре 2021 года составила 3 млн 272 тыс. человек,... Общая численность безработных в России в сентябре 2021 года составила 3 млн 272 тыс. человек,... читать дальше

.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в сентябре 2021 года снизился на 1,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Данные за сентябрь приведены без учета единовременной... "Данные за сентябрь приведены без учета единовременной... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2021 года составил 1,5% после повышения на 2,2% в июле, на 4,9% - в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2021 года вырос на 4,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в августе (пересмотренные данные), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении в июле на... читать дальше

.

.

Рынок акций РФ к вечеру в пятницу ускорил снижение вслед за внешними фондовыми площадками и перешедшей к снижению нефти В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang... читать дальше

.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. в начале сегодняшних торгов достигла $2,44 млрд, что позволило компании обогнать по этому показателю Apple Inc. впервые более чем за год - с начала июля прошлого года. Котировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple... Котировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple... читать дальше

.

Крупнейшие российские маркетплейсы приурочили распродажи к началу "нерабочих" дней. Однако всплеск спроса они зафиксировали ранее, после объявления о планируемых ограничениях в связи с распространением COVID-19. Wildberries перенес "День холостяка" ("День шоппинга") с... Wildberries перенес "День холостяка" ("День шоппинга") с... читать дальше

.

Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей (1055,028 млрд рублей), свидетельствует бухгалтерская отчетность компании. Этот показатель является абсолютным рекордом 9-месячной прибыли за... Этот показатель является абсолютным рекордом 9-месячной прибыли за... читать дальше

.

Республиканский бюджет Белоруссии в январе-сентябре 2021 года исполнен с дефицитом в размере 1,13 млрд белорусских рублей, говорится в сообщении министерства финансов. В январе-сентябре дефицит республиканского бюджета составил 0,9% ВВП против 0,7% ВВП в январе-августе, 0,5% ВВП... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ в январе-сентябре 2021 года составила 5,24 млрд руб., что в 3,8 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась с 88,5 до 113,76 млрд руб. В частности, выручка от... Выручка компании увеличилась с 88,5 до 113,76 млрд руб. В частности, выручка от... читать дальше

.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе. Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg... Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, что запасы нефти в мире будут снижаться в среднем на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg... читать дальше

.