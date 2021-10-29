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29 октября 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 октября
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29 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4072,7 (-4,34) руб./грамм; на серебро - 54,44 (-0,15) руб./грамм; на платину - 2303,55 (-0,02) руб./грамм; на палладий - 4532,27 (+43,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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