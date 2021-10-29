Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 октября

29 октября. FINMARKET.RU -РФ с 30 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4072,7 (-4,34) руб./грамм; на серебро - 54,44 (-0,15) руб./грамм; на платину - 2303,55 (-0,02) руб./грамм; на палладий - 4532,27 (+43,03) руб./грамм.

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Национальный банк Белоруссии (НББ) оценивает рост ВВП страны в третьем квартале 2021 года на уровне 1,2% к показателю аналогичного периода прошлого года, во втором квартале рост экономики составлял 5,8%, сообщается в материалах НББ. "В третьем квартале 2021 года... "В третьем квартале 2021 года... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на... Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на... читать дальше

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9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-127 на 6 млрд 3,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 59,55 пункта (1,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4130,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4186,51 (-0,08%) пункта,... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в августе 2021 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал снижение на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с августом 2020 года ВВП вырос на 4,1% и составил... По сравнению с августом 2020 года ВВП вырос на 4,1% и составил... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,86/71,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...

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Общий операционный убыток российских авиакомпаний в I полугодии 2021 г. составил почти 54 млрд руб., подсчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейших перевозчиков, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии". "За первые 6... "За первые 6... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil завершила третий квартал с чистой прибылью благодаря росту цен и продаж, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре... читать дальше

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Китайская Huawei Technologies Co. зафиксировала падение выручки в июле-сентябре по итогам четвертого квартала подряд на фоне ограничений со стороны США. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в третьем квартале упала на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" снизило чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2021 г. на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,2 млрд руб., следует из отчета компании. Скорректированная EBITDA выросла на 3%, до 103,86 млрд руб., сообщила компания.... Скорректированная EBITDA выросла на 3%, до 103,86 млрд руб., сообщила компания.... читать дальше

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В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,19 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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