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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Власти вернулись к обсуждению продпомощи малоимущим
Минэкономразвития предложило включить оказание продовольственной помощи малоимущим в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом "Известиям" сообщили два близких к министерству источника. Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз,...
 
ФНПР предлагает способ увеличения МРОТ
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 п. п. и довести его...
 
В ожидании инфляции резко выросли средние размеры кредитов
В сентябре средние размеры кредитов всех категорий резко увеличились. В годовом выражении рост составил 7–30% в зависимости от сегмента, следует из данных Объединнного кредитного бюро (ОКБ). Это связано не только с повышением цены на товары и...
 
29 октября 2021 года 12:58

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 октября в размере 70,52 руб.

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29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 70,52 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 октября 2021 года 16:36
Нацбанк Белоруссии оценивает рост ВВП страны в 3-м квартале на 1,2%
Национальный банк Белоруссии (НББ) оценивает рост ВВП страны в третьем квартале 2021 года на уровне 1,2% к показателю аналогичного периода прошлого года, во втором квартале рост экономики составлял 5,8%, сообщается в материалах НББ.

"В третьем квартале 2021 года...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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29 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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29 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 30 октября по 3 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:25
Доходы американцев в сентябре упали на процент, расходы выросли на 0,6%
Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%.

Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:24
ВТБ разместил 12% выпуска однодневных бондов серии КС-4-127 на 6 млрд рублей
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-127 на 6 млрд 3,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 29 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 59,55 пункта (1,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4130,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4186,51 (-0,08%) пункта,...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:05
Рост ВВП Канады в августе составил 0,4%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в августе 2021 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал снижение на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны.

По сравнению с августом 2020 года ВВП вырос на 4,1% и составил...    читать дальше
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29 октября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 69,86/71,52 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,86/71,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...
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29 октября 2021 года 15:54
Операционный убыток российских авиакомпаний в 1-м полугодии составил 54 млрд руб.
Общий операционный убыток российских авиакомпаний в I полугодии 2021 г. составил почти 54 млрд руб., подсчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейших перевозчиков, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии".

"За первые 6...    читать дальше
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29 октября 2021 года 15:47
Exxon в 3-м квартале вернулся на прибыльный уровень
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil завершила третий квартал с чистой прибылью благодаря росту цен и продаж, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре...    читать дальше
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29 октября 2021 года 15:38
Huawei зафиксировала падение выручки по итогам четвертого квартала подряд
Китайская Huawei Technologies Co. зафиксировала падение выручки в июле-сентябре по итогам четвертого квартала подряд на фоне ограничений со стороны США. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в третьем квартале упала на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого...    читать дальше
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29 октября 2021 года 15:31
В январе-сентябре чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по РСБУ снизилась на 31,3%
ПАО "ФСК ЕЭС" снизило чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2021 г. на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,2 млрд руб., следует из отчета компании.

Скорректированная EBITDA выросла на 3%, до 103,86 млрд руб., сообщила компания....    читать дальше
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29 октября 2021 года 15:30
В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,19 млн
В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,19 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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29 октября 2021 года 15:30
В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,05 млрд руб.
В понедельник, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,05 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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