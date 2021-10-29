Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -563,5 млрд руб.

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 ноября повысится до $69,9 с $67 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до $54,8 с $42,6 за тонну, на кукурузу - до $50,1 c $49,7 за тонну.