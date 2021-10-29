29 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2021
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2021
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Октябрь 2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|III квартал 2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2021
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Октябрь 2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Сентябрь 2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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29 октября 2021 года 08:14
Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности - несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 239,79 пункта (0,68%) и составил 35730,48... читать дальше
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29 октября 2021 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленной динамикой.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% и составил 475,16 пункта.
Германский индекс DAX снизился на 0,06%, британский FTSE 100... читать дальше
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29 октября 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп.
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29 октября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,03 коп.
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29 октября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:30
Данные о потребительских расходах во... читать дальше
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28 октября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66648,437 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,167 млрд руб., или на...
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28 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0162 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,965 руб., максимальный - 11,0645 руб. Было заключено 302 сделки.... читать дальше
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28 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7494 руб.
Минимальный курс евро составил 81,44 руб., максимальный - 82,1425 руб. Было заключено 8610... читать дальше
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28 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4091 руб.
Минимальный курс доллара США составил 70,06 руб., максимальный - 70,775 руб. Было... читать дальше
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28 октября 2021 года 19:02
Сбербанк не подвержен процентному риску из-за увеличения ключевой ставки ЦБ - при ее повышении на 1 процентный пункт (п.п.) банк может получить 5-10 млрд рублей дополнительного дохода.
"Мы позитивно чувствительны к росту ключевой ставки, поскольку у нас в структуре... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:57
Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение вместе с нефтью, завершив торги снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,6-0,9%.
В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:49
Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель.
Котировки фьючерсов на... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:44
Польский газовый монополист PGNiG направил "Газпрому" заявку на пересмотр цены по долгосрочному контракту от 1996 года в сторону снижения, сообщил покупатель. PGNiG требует пересмотра цены контракта с 1 ноября 2021 года.
В свою очередь в "Газпром экспорте" журналистам... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:40
Сбербанк пока не ждет существенных изменений ставок по депозитам и кредитам, будет двигаться вместе с рынком, заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе телефонной конференции с аналитиками и журналистами.
Банк России в минувшую пятницу повысил... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:31
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые позволят крупнейшим госкомпаниям запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для... читать дальше
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28 октября 2021 года 18:20
Цены на газ уже не вернулся к уровням 2019 года, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на сессии "Природный газ и зеленая экономика" XIV Евразийского экономического форума в Вероне.
"Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут...
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