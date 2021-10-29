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Американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности - несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 239,79 пункта (0,68%) и составил 35730,48... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 239,79 пункта (0,68%) и составил 35730,48... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленной динамикой. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% и составил 475,16 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,24% и составил 475,16 пункта. Германский индекс DAX снизился на 0,06%, британский FTSE 100... Германский индекс DAX снизился на 0,06%, британский FTSE 100... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,03 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:30 08:30 Данные о потребительских расходах во... Данные о потребительских расходах во... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66648,437 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,167 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0162 руб. Минимальный курс юаня составил 10,965 руб., максимальный - 11,0645 руб. Было заключено 302 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,965 руб., максимальный - 11,0645 руб. Было заключено 302 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7494 руб. Минимальный курс евро составил 81,44 руб., максимальный - 82,1425 руб. Было заключено 8610... Минимальный курс евро составил 81,44 руб., максимальный - 82,1425 руб. Было заключено 8610... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4091 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,06 руб., максимальный - 70,775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,06 руб., максимальный - 70,775 руб. Было... читать дальше

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Сбербанк не подвержен процентному риску из-за увеличения ключевой ставки ЦБ - при ее повышении на 1 процентный пункт (п.п.) банк может получить 5-10 млрд рублей дополнительного дохода. "Мы позитивно чувствительны к росту ключевой ставки, поскольку у нас в структуре... "Мы позитивно чувствительны к росту ключевой ставки, поскольку у нас в структуре... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение вместе с нефтью, завершив торги снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,6-0,9%. В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на... В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Польский газовый монополист PGNiG направил "Газпрому" заявку на пересмотр цены по долгосрочному контракту от 1996 года в сторону снижения, сообщил покупатель. PGNiG требует пересмотра цены контракта с 1 ноября 2021 года. В свою очередь в "Газпром экспорте" журналистам... В свою очередь в "Газпром экспорте" журналистам... читать дальше

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Сбербанк пока не ждет существенных изменений ставок по депозитам и кредитам, будет двигаться вместе с рынком, заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе телефонной конференции с аналитиками и журналистами. Банк России в минувшую пятницу повысил... Банк России в минувшую пятницу повысил... читать дальше

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Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые позволят крупнейшим госкомпаниям запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для... читать дальше

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Цены на газ уже не вернулся к уровням 2019 года, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на сессии "Природный газ и зеленая экономика" XIV Евразийского экономического форума в Вероне. "Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут... "Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут...

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