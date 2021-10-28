Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66648,437 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 798,167 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0162 руб. Минимальный курс юаня составил 10,965 руб., максимальный - 11,0645 руб. Было заключено 302 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,965 руб., максимальный - 11,0645 руб. Было заключено 302 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7494 руб. Минимальный курс евро составил 81,44 руб., максимальный - 82,1425 руб. Было заключено 8610... Минимальный курс евро составил 81,44 руб., максимальный - 82,1425 руб. Было заключено 8610... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4091 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,06 руб., максимальный - 70,775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,06 руб., максимальный - 70,775 руб. Было... читать дальше

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Сбербанк не подвержен процентному риску из-за увеличения ключевой ставки ЦБ - при ее повышении на 1 процентный пункт (п.п.) банк может получить 5-10 млрд рублей дополнительного дохода. "Мы позитивно чувствительны к росту ключевой ставки, поскольку у нас в структуре... "Мы позитивно чувствительны к росту ключевой ставки, поскольку у нас в структуре... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение вместе с нефтью, завершив торги снижением индексов РТС и Мосбиржи на 0,6-0,9%. В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на... В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение в ходе торгов в четверг, но остаются под давлением. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $0,81 (на 0,96%) - до $83,77 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Польский газовый монополист PGNiG направил "Газпрому" заявку на пересмотр цены по долгосрочному контракту от 1996 года в сторону снижения, сообщил покупатель. PGNiG требует пересмотра цены контракта с 1 ноября 2021 года. В свою очередь в "Газпром экспорте" журналистам... В свою очередь в "Газпром экспорте" журналистам... читать дальше

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Сбербанк пока не ждет существенных изменений ставок по депозитам и кредитам, будет двигаться вместе с рынком, заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе телефонной конференции с аналитиками и журналистами. Банк России в минувшую пятницу повысил... Банк России в минувшую пятницу повысил... читать дальше

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Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые позволят крупнейшим госкомпаниям запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для... читать дальше

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Цены на газ уже не вернулся к уровням 2019 года, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на сессии "Природный газ и зеленая экономика" XIV Евразийского экономического форума в Вероне. "Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут... "Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут...

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Чистая прибыль американской фармацевтической компании Merck & Co. в июле-сентябре выросла на 55,4% и составила $4,57 млрд, или $1,80 в расчете на акцию, по сравнению с $2,94 млрд, или $1,16 на акцию годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль в расчете на акцию... Без учета разовых факторов прибыль в расчете на акцию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,429 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,05 руб., максимальный - 70,7675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,05 руб., максимальный - 70,7675 руб. Было... читать дальше

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Видимое потребление стали в Евросоюзе в 2021 году может повыситься на 13%, до 146 млн тонн, говорится в докладе Eurofer. Ранее Европейская ассоциация производителей стали в этом году ожидала увеличение показателя на 11,2%. В 2022 году темпы роста видимого потребления... В 2022 году темпы роста видимого потребления... читать дальше

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Отраслевые союзы АПК, объединяющие производителей овощей, масложировой продукции и сахара, прогнозируют стабильное обеспечение продовольственного рынка своей продукцией по итогам уборки урожая. Как заявил журналистам директор Национального плодоовощного союза Михаил... Как заявил журналистам директор Национального плодоовощного союза Михаил... читать дальше

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Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в 3-м квартале 2021 года произвел 1,45 млн унций золота, что на 6% меньше результата соответствующего периода прошлого года. Как сообщает компания, производство других металлов выросло на 15% и составило 315 тыс. унций золотого... Как сообщает компания, производство других металлов выросло на 15% и составило 315 тыс. унций золотого...

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