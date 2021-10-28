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28 октября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,429 руб.

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28 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,429 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,05 руб., максимальный - 70,7675 руб. Было заключено 14211 сделок. Объем торгов составил 63301,52 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,15 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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