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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 29 октября в размере 81,8393 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
ЦБ РФ повторил сигнал о возможности дальнейших повышений ставки
Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях. "Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета...
 
Компаниям упростят выход на биржу
Минэкономразвития готовит законопроект о новом для России механизме привлечения инвестиций - SPAC, который должен упростить выход на биржу для непубличных компаний. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве. В мае 2021 года правительство и ЦБ...
 
Социальные сертификаты для малоимущих обойдутся в 428 млрд руб. ежегодно
Программа электронных социальных сертификатов для малоимущих в масштабах страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно, следует из отчета аналитиков НИУ ВШЭ. По их оценкам, перераспределение этой суммы с действующих льгот на...
 
28 октября 2021 года 13:21

ЦБ РФ установил курс евро с 29 октября в размере 81,8393 руб.

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28 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
28 октября 2021 года 14:39
В январе-сентябре "Россети Московский регион" увеличили прибыль по РСБУ в 1,8 раза
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре составила 14,06 млрд руб., что в 1,8 раза больше в годовом сравнении, следует из отчетности компании.

Выручка компании увеличилась на 14,2%, до 131,97 млрд руб. В частности, выручка от передачи...    читать дальше
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28 октября 2021 года 14:30
Полугодовая чистая прибыль Panasonic выросла в 3 раза
По итогам 1-го финполугодия, которое завершилось 30 сентября, чистая прибыль одного из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники - Panasonic Corp. - выросла в 3 раза - до 153,04 млрд иен против 48,86 млрд иен за аналогичный период годом ранее. В расчете на...    читать дальше
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28 октября 2021 года 14:22
АКРА подтвердило рейтинг "Кировского завода" на уровне "BBB-(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено...    читать дальше
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28 октября 2021 года 14:15
Доставка из зарубежных интернет-магазинов может сократиться в РФ до одного-двух дней за счет бондовых складов
В России в 2022 году стартует пилотный проект, в рамках которого будут открыты так называемые бондовые склады для хранения товаров иностранных интернет-магазинов. Это позволит ускорить доставку заказов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в...    читать дальше
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28 октября 2021 года 14:07
В долгосрочной перспективе Brexit скажется на британской экономике негативнее пандемии
Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам. "В долгосрочной перспективе воздействие Brexit...    читать дальше
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28 октября 2021 года 14:04
АКРА подтвердило рейтинг "Кировского завода" на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:59
Рынки акций стран АТР снизились в четверг
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торговой сессии в четверг. Инвесторы следили за финрезультатами компаний и итогами заседания Банка Японии.

Японский Nikkei 225 потерял 1%.

Банк Японии по итогам октябрьского заседания...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:52
Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет РФ на 2022-2024 гг.
Госдума в четверг приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг. Документ ориентирован на восстановление экономического роста несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности.

Законопроект о проекте федерального бюджета (N1258295-7)...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:47
Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в 2021 г.
Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в этом году до более 123 млн тонн. Прежний прогноз составлял 127,4 млн тонн, он сохранялся с мая.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг, в бункерном весе урожай зерна в этом...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:39
Sony во втором финквартале сократила чистую прибыль на 54%
Чистая прибыль Sony Corp. по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 213,11 млрд иен ($1,87 млрд) против 458,6 млрд иен за тот же период прошлого года. Показатель вырос за отчетноый период на 54% (год к году).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:32
Moody's подтвердило рейтинги банка "Авангард" на уровне "B2"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Авангард" на уровне "B2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные рейтинги депозитов в...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:25
Выручка Stellantis в 3-м квартале снизилась на 14%
Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, зафиксировал снижение выручки в третьем квартале, поскольку дефицит полупроводников негативно сказался на производстве, однако подтвердил годовой прогноз...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:24
"ДОМ.РФ ипотечный агент" полностью разместил облигации на 48,3 млрд рублей
"ДОМ.РФ ипотечный агент" полностью разместил жилищные облигации серии БО-001P-11 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 48 млрд 293,483 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 13:00 МСК...    читать дальше
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28 октября 2021 года 13:21
ЦБ РФ установил курс евро с 29 октября в размере 81,8393 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп.

Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2021 года 13:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 70,5207 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,03 коп.

Это автоматическое сообщение.
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28 октября 2021 года 13:18
Рост чистой прибыли "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев составил 7,6%
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6% - до 12,11 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка прибавила 15,3% и составила 67,26 млрд руб.

На рост финансовых показателей...    читать дальше
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