ЦБ РФ установил курс евро с 29 октября в размере 81,8393 руб.

28 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп.

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Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по РСБУ в январе-сентябре составила 14,06 млрд руб., что в 1,8 раза больше в годовом сравнении, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 14,2%, до 131,97 млрд руб. В частности, выручка от передачи... Выручка компании увеличилась на 14,2%, до 131,97 млрд руб. В частности, выручка от передачи... читать дальше

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По итогам 1-го финполугодия, которое завершилось 30 сентября, чистая прибыль одного из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники - Panasonic Corp. - выросла в 3 раза - до 153,04 млрд иен против 48,86 млрд иен за аналогичный период годом ранее. В расчете на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено... Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено... читать дальше

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В России в 2022 году стартует пилотный проект, в рамках которого будут открыты так называемые бондовые склады для хранения товаров иностранных интернет-магазинов. Это позволит ускорить доставку заказов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в... читать дальше

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Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам. "В долгосрочной перспективе воздействие Brexit... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено... Подтверждение кредитного рейтинга завода, по мнению агентства, обусловлено... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торговой сессии в четверг. Инвесторы следили за финрезультатами компаний и итогами заседания Банка Японии. Японский Nikkei 225 потерял 1%. Японский Nikkei 225 потерял 1%. Банк Японии по итогам октябрьского заседания... Банк Японии по итогам октябрьского заседания... читать дальше

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Госдума в четверг приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг. Документ ориентирован на восстановление экономического роста несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности. Законопроект о проекте федерального бюджета (N1258295-7)... Законопроект о проекте федерального бюджета (N1258295-7)... читать дальше

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Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в этом году до более 123 млн тонн. Прежний прогноз составлял 127,4 млн тонн, он сохранялся с мая. Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг, в бункерном весе урожай зерна в этом... Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг, в бункерном весе урожай зерна в этом... читать дальше

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Чистая прибыль Sony Corp. по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 213,11 млрд иен ($1,87 млрд) против 458,6 млрд иен за тот же период прошлого года. Показатель вырос за отчетноый период на 54% (год к году). Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем... Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Авангард" на уровне "B2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные рейтинги депозитов в... читать дальше

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Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, зафиксировал снижение выручки в третьем квартале, поскольку дефицит полупроводников негативно сказался на производстве, однако подтвердил годовой прогноз... читать дальше

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"ДОМ.РФ ипотечный агент" полностью разместил жилищные облигации серии БО-001P-11 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 48 млрд 293,483 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 13:00 МСК... Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 до 13:00 МСК... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 81,8393 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6% - до 12,11 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка прибавила 15,3% и составила 67,26 млрд руб. Выручка прибавила 15,3% и составила 67,26 млрд руб. На рост финансовых показателей... На рост финансовых показателей... читать дальше

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