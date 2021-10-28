28 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
28 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2021
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Сентябрь 2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 октября
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 октября
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 октября 2021 года 09:15
Россия в сентябре 2021 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,7%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Хотя по сравнению с августом... читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:09
8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-127 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:08
Курс американского доллара стабилен к евро и фунту стерлингов, снижается относительно японской нацвалюты в ходе сегодняшних торгов.
Банк Японии в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз экономического роста в стране на ближайшее время. Теперь ожидается, что... читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:04
Банк Японии сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:58
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 млн 996 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:52
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в сентябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 9,2% и достиг $96,25 млрд по сравнению с пересмотренными $88,164 млрд в августе, свидетельствуют данные министерства торговли... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:46
Цены на нефть продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.
Коммерческие... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:38
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в ходе сессии в четверг. Исключением является южнокорейский индекс, поддерживаемый рекордными результатами Samsung.
Японский Nikkei 225 к 8:00 мск потерял почти 1%.
Банк Японии по итогам... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:32
Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях.
"Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 85,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $65,07 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:27
Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики. В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал.
На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500.... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:20
Первые сделки на "Московской бирже" по доллару США прошли в диапазоне 70,6-70,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 70,6475 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 6,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 81,9925... читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,6328... читать дальше
.