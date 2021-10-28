.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в сентябре в России ускорился до 6,8%
В сентябре рост промпроизводства в РФ ускорился до 6,8% после 4,6% в августе, сообщил Росстат. По отношению к сентябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 3,2%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
ЦБ РФ повторил сигнал о возможности дальнейших повышений ставки
Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях. "Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета...
 
Компаниям упростят выход на биржу
Минэкономразвития готовит законопроект о новом для России механизме привлечения инвестиций - SPAC, который должен упростить выход на биржу для непубличных компаний. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве. В мае 2021 года правительство и ЦБ...
 
Правительство расширит список отраслей для получения финпомощи
Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил вчера на встрече с представителями МСП, пишут...
 
28 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
28 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:55 Данные о безработице в Германии Октябрь 2021
11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Октябрь 2021
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Октябрь 2021
13:00 Изменение цен производителей в Италии Сентябрь 2021
14:45 Процентная ставка ЕЦБ Октябрь 2021
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Октябрь 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 17 по 23 октября
15:30 Предварительная оценка ВВП США III квартал 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 10 по 16 октября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 октября 2021 года 09:15
Россия в сентябре увеличила производство золота на 4,7% - Росстат
Россия в сентябре 2021 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,7%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Хотя по сравнению с августом...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:09
ВТБ разместит 29 октября однодневные бонды серии КС-4-127 на 50 млрд рублей
8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-127 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:08
Доллар стабилен к евро и фунту, иена дорожает к большинству валют
Курс американского доллара стабилен к евро и фунту стерлингов, снижается относительно японской нацвалюты в ходе сегодняшних торгов.

Банк Японии в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз экономического роста в стране на ближайшее время. Теперь ожидается, что...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 09:04
Банк Японии сохранил ключевые параметры ДКП
Банк Японии сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:58
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 млн 996 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:52
Дефицит во внешней торговле товарами США в сентябре достиг максимума
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в сентябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 9,2% и достиг $96,25 млрд по сравнению с пересмотренными $88,164 млрд в августе, свидетельствуют данные министерства торговли...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:46
Нефть дешевеет на данных о запасах в США
Цены на нефть продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch.

Коммерческие...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:38
Большинство азиатских рынков акций торгуется в минусе
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в ходе сессии в четверг. Исключением является южнокорейский индекс, поддерживаемый рекордными результатами Samsung.

Японский Nikkei 225 к 8:00 мск потерял почти 1%.

Банк Японии по итогам...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:32
ЦБ РФ повторил сигнал о возможности дальнейших повышений ставки
Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 85,91 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 85,91 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $65,07 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $65,07 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:27
S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-0,7%, Nasdaq не изменился
Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики. В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал.

На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500....    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:20
Доллар и евро торгуются на "Московской бирже" вблизи уровней закрытия вчерашней сессии
Первые сделки на "Московской бирже" по доллару США прошли в диапазоне 70,6-70,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 70,6475 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 6,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 81,9925...    читать дальше
.
28 октября 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 70,6328 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,6328...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.