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Россия в сентябре 2021 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,7%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Хотя по сравнению с августом... Хотя по сравнению с августом... читать дальше

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8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-127 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Курс американского доллара стабилен к евро и фунту стерлингов, снижается относительно японской нацвалюты в ходе сегодняшних торгов. Банк Японии в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз экономического роста в стране на ближайшее время. Теперь ожидается, что... Банк Японии в рамках ежеквартального пересмотра ухудшил прогноз экономического роста в стране на ближайшее время. Теперь ожидается, что... читать дальше

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Банк Японии сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 млн 996 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971... читать дальше

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Размер дефицита во внешней торговле товарами США в сентябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 9,2% и достиг $96,25 млрд по сравнению с пересмотренными $88,164 млрд в августе, свидетельствуют данные министерства торговли... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch. Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе, сообщает MarketWatch. Коммерческие... Коммерческие... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в ходе сессии в четверг. Исключением является южнокорейский индекс, поддерживаемый рекордными результатами Samsung. Японский Nikkei 225 к 8:00 мск потерял почти 1%. Японский Nikkei 225 к 8:00 мск потерял почти 1%. Банк Японии по итогам... Банк Японии по итогам... читать дальше

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ЦБ РФ повторил сигнал о возможности дальнейших повышений ставки Банк России оценит текущую динамику инфляции на заседании совета директоров в декабре, сигнал актуален - возможны дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях. "Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк... "Базовый прогноз инфляции на 2021 год по итогам октябрьского заседания совета директоров 7,4-7,9%. Банк... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 85,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $65,07 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в среду без единой динамики. В центре внимания трейдеров оставались отчеты компаний за третий квартал. На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500.... На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500.... читать дальше

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Первые сделки на "Московской бирже" по доллару США прошли в диапазоне 70,6-70,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 70,6475 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 6,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 81,9925... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,6328... читать дальше

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