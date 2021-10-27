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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,983 руб.
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27 октября 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,983 руб.

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27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,983 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8839 руб., максимальный - 11,0529 руб. Было заключено 320 сделок. Объем торгов составил 1129,83 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0259 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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