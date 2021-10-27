ЦБ РФ установил курс евро с 28 октября в размере 81,0289 руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 81,0289 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,70 коп.

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Рост потребительских цен на бензин в РФ на неделе с 19 по 25 октября вернулся к темпам начала месяца и составил 0,1% после роста на 0,3% на предыдущей неделе (и на 0,1% с 5 по 11 октября). С начала года бензин в РФ подорожал на 6,9% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-августе 2021 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16 трлн 924,6 млрд рублей против прибыли в 6 трлн 362,8 млрд рублей в январе-августе 2020 года, рост составил 2,7 раза, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре 2021 года в сравнении с августом взлетело на 32,5%, грузовиков - на 55,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). За сентябрь в РФ было выпущено 106 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы... За сентябрь в РФ было выпущено 106 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в октябре 2021 года в добывающих производствах не изменился и составил 0%, в обрабатывающих производствах опустился до минус 1,3% минус 1% месяцем ранее, говорится в сообщении... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 19 по 25 октября 2021 года выросли на 0,28%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 18 октября) цены подросли на 0,26%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,91%, с начала... С начала октября потребительские цены увеличились на 0,91%, с начала... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев 2021 года выросла в 3,7 раза - до 286,3 млрд руб., следует из отчёта компании. Выручка компании за отчетный период выросла в 6,7 раза и составила 1,534 трлн руб. Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 13,7 млрд... Себестоимость продаж "ЛУКОЙЛа" увеличилась с 13,7 млрд...

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж из-за просевших сырьевых цен и мировых фондовых площадок. Индекс РТС упал ниже 1900 пунктов В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, китайский Shanghai... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре увеличилась на 44,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 6,34 трлн юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе прибыль государственных... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в среду после официальных данных о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5556 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0176 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,41 руб., максимальный - 70,625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,41 руб., максимальный - 70,625 руб. Было... читать дальше

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Организаторы торговли должны обеспечивать транспарентный доступ к биржевой информации для участников рынка и друг для друга, заявила директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Лариса Селютина на круглом столе "Биржа будущего", организованном "СПБ биржей"... читать дальше

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Расходы федерального бюджета в 2022-2024 годы на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" составят 168 млрд рублей, но для развития туристической инфраструктуры их необходимо увеличить в 3-5 раз, считает гендиректор "Васта Дискавери" и создатель курорта "Роза Хутор" Сергей... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров остаются отчеты компаний за третий квартал. На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс... На текущий момент о результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4268 тыс. баррелей - до 430,812 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1993 тыс. баррелей и составили 215,746 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1993 тыс. баррелей и составили 215,746 млн... читать дальше

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X5 Retail Group планирует промежуточные дивиденды за 2021 год на уровне аналогичного показателя за 2020 год. "По результатам девяти месяцев менеджмент планирует рекомендовать наблюдательному совету выплату промежуточных дивидендов на уровне прошлого года", - сказал CEO... "По результатам девяти месяцев менеджмент планирует рекомендовать наблюдательному совету выплату промежуточных дивидендов на уровне прошлого года", - сказал CEO... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в среду вновь предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,3 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится... Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится... читать дальше

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