Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -778,4 млрд руб.

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Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в сентябре 2021 г. упал на 28% к сентябрю "доковидного" 2019 г., до 1,8 млн человек, следует из данных Росавиации.

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Стоимость авиабилетов в турецкую Анталью повысилась до 350 тыс. рублей, а на курорты Египта - до 450 тыс. рублей в одну сторону, сообщает газета "Известия" со ссылкой на агрегатор Aviasales.

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 октября увеличена до $67 с $61,3 за тонну (эта ставка действовала с 20 октября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снижена до $42,6 с $45,9 за тонну, на кукурузу - повышена до $49,7 c $48,4 за тонну.