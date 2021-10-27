27 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Октябрь 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Сентябрь 2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Сентябрь 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Октябрь 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 октября
Это автоматическое сообщение.
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27 октября 2021 года 09:56
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -778,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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27 октября 2021 года 09:51
Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в сентябре 2021 г. упал на 28% к сентябрю "доковидного" 2019 г., до 1,8 млн человек, следует из данных Росавиации.
По сравнению с сентябрем 2020 г., когда перевозки были ограничены из-за COVID-19 еще более существенно, чем сейчас,... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:36
Стоимость авиабилетов в турецкую Анталью повысилась до 350 тыс. рублей, а на курорты Египта - до 450 тыс. рублей в одну сторону, сообщает газета "Известия" со ссылкой на агрегатор Aviasales.
"Стоимость авиабилетов из Москвы на курорты Египта достигла 450 тыс. рублей на... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:28
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 октября увеличена до $67 с $61,3 за тонну (эта ставка действовала с 20 октября), сообщил Минсельхоз.
Пошлина на ячмень снижена до $42,6 с $45,9 за тонну, на кукурузу - повышена до $49,7 c $48,4 за тонну.
Размер пошлин... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:27
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 октября составили по Российской Федерации 3244 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3061,2 млрд руб.
На... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:24
банк ВТБ) полностью разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 35 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, размещение началось в начале июня.
Дата погашения выпуска - 1 декабря 2030 года. Предусмотрена... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:20
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет относительно евро и иены.
В центре внимания рынка на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Банка Японии, итоги которых будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что ЕЦБ сохранит... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:16
27 октября. FINMARKET.RU -Чистая прибыль Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, в июле-сентябре составила $3,584 млрд, или $1,65 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $2,137 млрд, или $0,97 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. В годовом... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:09
Европейские доктрины в отношении ограничения потребления угля несут риски для экспорта угля из РФ, в перспективе до 2030 года ожидается его некоторое снижение, параметры энергостратегии в этой части нуждаются в корректировке, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:05
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-126 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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27 октября 2021 года 09:02
Минпромторг РФ видит основания для субсидирования транспортных компаний, осуществляющих перевозки пассажиров водным транспортом в регионах РФ.
"Мы считаем важным разработать меры, направленные на повышение рентабельности пассажирских перевозок, операторами которых... читать дальше
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27 октября 2021 года 08:54
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются. Исключением является австралийский индикатор, демонстрирующий слабый рост.
Японский Nikkei 225 к 8:26 мск потерял 0,23%.
Котировки акций крупнейшего в Азии розничного... читать дальше
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27 октября 2021 года 08:50
По состоянию на утро среду число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 244 млн 495 тыс. 116, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19... читать дальше
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27 октября 2021 года 08:45
Нефтяные цены, обновившие вчера многолетние максимумы, опускаются сегодня на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд.
По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн... читать дальше
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27 октября 2021 года 08:43
Минэкономики ФРГ (BMWi) заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении министерства.
Минэкономики направило свои выводы регулятору - Федеральному сетевому агентству,... читать дальше
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27 октября 2021 года 08:35
Промсвязьбанк (ПСБ) может увеличить уставный капитал за счет допэмиссии акций на 43,7 млрд рублей.
Как говорится в сообщении банка, его совет директоров предложил рассмотреть этот вопрос единственному акционеру ПСБ - Росимуществу.
Сейчас уставный капитал ПСБ... читать дальше
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