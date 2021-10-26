ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 октября в размере 69,5526 руб.

26 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 октября, составляет 69,5526 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,19 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 68130,667 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 444,294 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8895 руб. Минимальный курс юаня составил 10,859 руб., максимальный - 10,9377 руб. Было заключено 354 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,859 руб., максимальный - 10,9377 руб. Было заключено 354 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7058 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6692 руб. Минимальный курс евро составил 80,42 руб., максимальный - 80,955 руб. Было заключено 8980 сделок.... Минимальный курс евро составил 80,42 руб., максимальный - 80,955 руб. Было заключено 8980 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5212 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4734 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,21 руб., максимальный - 69,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 69,21 руб., максимальный - 69,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил вторник в красной зоне. Европейские рынки акций весь день демонстрировали уверенный рост. Европейские рынки акций весь день демонстрировали уверенный рост. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... читать дальше

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Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в сентябре 2021 года сократилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 144,4 млн тонн, сообщила организация. За 9 месяцев выпуск... За 9 месяцев выпуск... читать дальше

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Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен видит угрозу сохранения высокой инфляции. По его словам, хотя некоторые из способствующих росту цен факторов, скорее всего, окажутся временными, повышение госдолга и другие причины могут удерживать инфляцию... По его словам, хотя некоторые из способствующих росту цен факторов, скорее всего, окажутся временными, повышение госдолга и другие причины могут удерживать инфляцию... читать дальше

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Нефтяные цены умеренно повышаются в ходе вечерних торгов во вторник, поддерживаемые общей ситуацией на рынке, при которой активно растущий спрос полностью не обеспечивается предложением. Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США. Минэнерго США опубликует... Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США. Минэнерго США опубликует... читать дальше

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Банк России с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах вместо информации о классификационных группах, говорится в сообщении регулятора. Указание ЦБ, предусматривающее... Указание ЦБ, предусматривающее... читать дальше

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В 3-м квартале выручка американского военно-промышленного концерна Lockheed Martin Corp. сократилась на 3% и составила $16 млрд по сравнению с $16,5 млрд за аналогичный период 2020 года, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Lockheed Martin в июле-сентябре... Чистая прибыль Lockheed Martin в июле-сентябре... читать дальше

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Китай в январе-сентябре увеличил добычу нефти на 2,5% относительно аналогичного периода годом ранее - до 149,84 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). В прошлом месяце производство выросло на 3,2% и достигло 16,61 млн тонн.... В прошлом месяце производство выросло на 3,2% и достигло 16,61 млн тонн.... читать дальше

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В октябре индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель впервые за последние 4 месяца продемонстрировал положительную динамику. В сентябре,... В сентябре,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5716 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,462 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,2 руб., максимальный - 69,7675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,2 руб., максимальный - 69,7675 руб. Было... читать дальше

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Уровень безработицы в Петербурге на конец сентября 2021 года составил 0,81%, или 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации города. "Второй год мы вынуждены работать в условиях пандемии. Сплочённость предпринимателей и власти показывает хороший результат. Мы... "Второй год мы вынуждены работать в условиях пандемии. Сплочённость предпринимателей и власти показывает хороший результат. Мы... читать дальше

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Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Это максимальный уровень за последние полгода. В августе, согласно пересмотренным данным, было реализовано... В августе, согласно пересмотренным данным, было реализовано... читать дальше

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Производство золота в России в январе-августе 2021 года составило 215,07 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Производство добычного золота... Производство добычного золота... читать дальше

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