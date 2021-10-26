26 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2021
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26 октября 2021 года 09:18
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Основная часть индикаторов последовала за динамикой американских фондовых индексов, которые завершили сессию в понедельник на рекордных максимумах или около... читать дальше
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26 октября 2021 года 09:10
Ценовой диапазон в рамках IPO холдинговой компании каршеринга "Делимобиль" установлен в $10-12 за одну ADS, говорится в материалах компании.
В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям.... читать дальше
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26 октября 2021 года 09:03
Министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, нужно сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи, передал слова вице-премьера РФ Александра Новака, сказанные журналистам в кулуарах международной конференции "Ближневосточная зелёная... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:55
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 244 млн 60 тыс. 374, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 954 тыс.... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:49
Банк России при инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет "зеркалировать" продажу валюты из него в рамках операций на рынке, не обязательно это приведет к укреплению курса рубля, сообщил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:38
Вице-премьер РФ Александр Новак посетил Саудовскую Аравию, где провёл ряд двусторонних встреч по развитию деловых отношений России и Королевства Саудовская Аравия (КСА), в том числе с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом, а также выступил на международной... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 67,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
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Размер погашения на... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:26
Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индикаторы Dow и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний.
На текущий момент о своих... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,71-69,75 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 69,7175 руб. (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 69,694... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:15
Вернуть инфляцию к 4-4,5% к концу 2022 года при более низкой ключевой ставке не получилось бы, считает директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов. "Очень важно для Банка России все-таки добиться того, чтобы мы к концу следующего года получили... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:07
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили сессию в понедельник ростом, за исключением Франции.
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в октябре снизился до 97,7 пункта с 98,9 пункта в прошлом... читать дальше
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26 октября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 70,1345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,78 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 81,7418 руб. По...
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26 октября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:00
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... читать дальше
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