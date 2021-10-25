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25 октября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,3955 руб.
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25 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3955 руб. Минимальный курс евро составил 80,995 руб., максимальный - 82,1025 руб. Было заключено 8856 сделок. Объем торгов составил 37511,37 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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