Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0049 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9683 руб., максимальный - 11,0562 руб. Было заключено 97 сделок. Объем торгов составил 638,88 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9683 руб. за юань.

25 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0049 руб.

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5 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-123 на 13 млрд 199,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм должны быть повышены до такого размера, чтобы предупреждать нарушения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось... читать дальше

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Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме. В ходе "круглого стола",... В ходе "круглого стола",... читать дальше

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ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в январе-сентябре 2021 года снизило чистый убыток по РСБУ в 2,2 раза - до 501,11 млн рублей по сравнению с 1,1 млрд в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 7,1% - до... Выручка выросла на 7,1% - до... читать дальше

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Продажа пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности должна быть технически невозможна. Поручение проработать до 1 декабря 2021 года вопрос о технической невозможности продажи такой продукции президент РФ Владимир Путин дал... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,83 пункта (0,925%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4235,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4239,52 (+0,45%) пункта,... читать дальше

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Банк России считает, что в России необходимо создать развитую индексную инфраструктуру. В частности, верификация индексов помогла бы предлагать более широкому кругу инвесторов структурные продукты, которые профучастники создают на свои собственные индексы. Без такой верификации... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,37/70,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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Финансовые показатели российских регионов продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, устойчивость к влиянию пандемии COVID-19 в 2020 г., говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch. "В первом полугодии 2021 г. агентство изменило с "негативного"... "В первом полугодии 2021 г. агентство изменило с "негативного"... читать дальше

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Банк России в настоящее время не рассматривает введение регулирования в отношении высокочастотных торговых систем, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе ACI Russia eFX Summit 2021. "Данная тема... "Данная тема... читать дальше

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Минстрой просит Банк России дать банкам возможность вновь дистанционно открывать счета для оформления ипотеки, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. ЦБ в апреле 2020 года на фоне распространения коронавируса утвердил новые правила открытия... ЦБ в апреле 2020 года на фоне распространения коронавируса утвердил новые правила открытия... читать дальше

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Во вторник, 26 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 67,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в ходе дневных торгов в понедельник. Цена на WTI увеличивается более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме. "Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос... "Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос... читать дальше

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Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Московский оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг информацию о продлении нерабочих дней в столице после 7 ноября, сообщает телеграм-канал штаба. "В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7... читать дальше

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