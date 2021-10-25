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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -466,2 млрд руб.
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25 октября 2021 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -466,2 млрд руб.
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25 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -466,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -416,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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25 октября 2021 года 16:48
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,37/70,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
.25 октября 2021 года 15:56
Финансовые показатели российских регионов продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, устойчивость к влиянию пандемии COVID-19 в 2020 г., говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch. "В первом полугодии 2021 г. агентство изменило с "негативного"... читать дальше
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ЦБ РФ в настоящее время не рассматривает введение регулирования в отношении высокочастотных торговых систем
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.25 октября 2021 года 15:37
Минстрой просит Банк России дать банкам возможность вновь дистанционно открывать счета для оформления ипотеки, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. ЦБ в апреле 2020 года на фоне распространения коронавируса утвердил новые правила открытия... читать дальше
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.25 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.25 октября 2021 года 15:30
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