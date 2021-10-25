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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Ситуация вокруг инфляционных ожиданий потенциально опасна
Повышение ставки на 75 б.п. является существенным, такой шаг обоснован, прежде всего, инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагал ЦБ. И это требует большего ужесточения ДКП
 
Банк России сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 4,0–4,5%.
Банк России сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 4,0–4,5%. "С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на...
 
Производители круп предупредили о повышении цен в ноябре на 10-20%
Производители круп сообщили торговым сетям о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре, , пишет "Коммерсант". В частности, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другой крупяной продукции "Роса" (на копию его...
 
Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода
С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты приведены в "Карте кредитной активности" проекта "Народного фронта" "За...
 
25 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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25 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Октябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
25 октября 2021 года 16:48
ВТБ разместил 26,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-123 на 13,2 млрд рублей
5 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-123 на 13 млрд 199,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:47
Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм должны быть увеличены - Попова
Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм должны быть повышены до такого размера, чтобы предупреждать нарушения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:41
Минфин рекомендует ограничиться существующими программами по льготной ипотеке
Минфин РФ рекомендует ограничиться существующими сейчас программами по льготной ипотеке, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

В ходе "круглого стола",...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:32
Чистый убыток "Россетей Волга" по РСБУ в январе-сентябре снизился в 2,2 раза
ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в январе-сентябре 2021 года снизило чистый убыток по РСБУ в 2,2 раза - до 501,11 млн рублей по сравнению с 1,1 млрд в январе-сентябре прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка выросла на 7,1% - до...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:21
Путин поручил проработать вопрос о технической невозможности продажи просроченных продуктов
Продажа пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности должна быть технически невозможна. Поручение проработать до 1 декабря 2021 года вопрос о технической невозможности продажи такой продукции президент РФ Владимир Путин дал...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 25 октября растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,83 пункта (0,925%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4235,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4239,52 (+0,45%) пункта,...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:05
В России необходимо создать развитую индексную инфраструктуру - ЦБ РФ
Банк России считает, что в России необходимо создать развитую индексную инфраструктуру. В частности, верификация индексов помогла бы предлагать более широкому кругу инвесторов структурные продукты, которые профучастники создают на свои собственные индексы. Без такой верификации...    читать дальше
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25 октября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 69,37/70,75 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,37/70,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 октября 2021 года 15:56
Fitch: финансовые показатели российских регионов продемонстрировали устойчивость к влиянию пандемии
Финансовые показатели российских регионов продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, устойчивость к влиянию пандемии COVID-19 в 2020 г., говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"В первом полугодии 2021 г. агентство изменило с "негативного"...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:49
ЦБ РФ в настоящее время не рассматривает введение регулирования в отношении высокочастотных торговых систем
Банк России в настоящее время не рассматривает введение регулирования в отношении высокочастотных торговых систем, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе ACI Russia eFX Summit 2021.

"Данная тема...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:37
Минстрой предлагает разрешить банкам дистанционно оформлять ипотеку
Минстрой просит Банк России дать банкам возможность вновь дистанционно открывать счета для оформления ипотеки, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

ЦБ в апреле 2020 года на фоне распространения коронавируса утвердил новые правила открытия...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 26 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 67,99 млрд руб.
Во вторник, 26 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 67,99 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $47,78 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:30
Нефть дорожает более чем на процент
Нефть продолжает дорожать в ходе дневных торгов в понедельник. Цена на WTI увеличивается более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме.

"Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб.
Во вторник, 26 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 6,48 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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25 октября 2021 года 15:23
В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней
Московский оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом опроверг информацию о продлении нерабочих дней в столице после 7 ноября, сообщает телеграм-канал штаба. "В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7...    читать дальше
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