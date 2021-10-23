Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет $433 млн. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского... читать дальше

.

Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... читать дальше

.

Общие затраты на владение федеральными и региональными информационными системами составляют примерно 460 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Государственные IT-затраты сегодня колоссальны. Правительство выделяет большие деньги на развитие,... "Государственные IT-затраты сегодня колоссальны. Правительство выделяет большие деньги на развитие,... читать дальше

.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном инвестировании 8,12 млрд рублей в строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ. "Предусмотренные документом... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году,... читать дальше

.

Корпорация Yunika (Япония) планирует вложить 4,2 млрд рублей в развитие застроенных территорий в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Правительство Нижегородской области и Yunika заключили соглашение о намерениях сотрудничества.... Правительство Нижегородской области и Yunika заключили соглашение о намерениях сотрудничества.... читать дальше

.

Американская Google, которая входит в холдинг Alphabet Inc., уменьшила комиссию для разработчиков в своем магазине приложений Google Play вдвое - до 15%, говорится в сообщении компании. Таким образом разработчики приложений по подписке, которые выкладывают свою... Таким образом разработчики приложений по подписке, которые выкладывают свою... читать дальше

.

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении девяти лет подряд, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2021 год. Его стоимость повысилась за прошедший год на 26% и превысила $408,25 млрд. На второй позиции остался бренд Amazon,... На второй позиции остался бренд Amazon,... читать дальше

.

Группа компаний DME Ltd, управляющая аэропортом "Домодедово", в 1-м полугодии 2021 года получила 1,05 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 4,45 млрд руб. чистого убытка за тот же период "ковидного" 2020 года, следует из опубликованной отчетности. Выручка группы... Выручка группы... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь обновил антирекорд за пандемию - заразились 37 тыс. 678 человек, умерли за сутки 1 тыс. 075 пациентов, и это максимальное значение за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

.

Минпромторг РФ разработал рекомендации для регионов по организации работы ритейла, предприятий общепита и торговых центров в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности, министерство предлагает продолжить работу непродовольственных магазинов, кафе,... В частности, министерство предлагает продолжить работу непродовольственных магазинов, кафе,... читать дальше

.

"АЛРОСА" выбрала McKinsey & Company в качестве стратегического партнера для разработки экологической и климатической стратегий до 2030 года с горизонтом до 2050 года, говорится в сообщении компании. В результате создания экологической и климатической стратегий "АЛРОСА"... В результате создания экологической и климатической стратегий "АЛРОСА"... читать дальше

.

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Москве шестую неделю подряд, заявила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. "Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года. Уже практически шестую неделю подряд мы видим рост... читать дальше

.

Саудовская Аравия призывает коллег-производителей нефти выступить единым фронтом на переговорах по климату, которые начнутся в конце этого месяца, против снижения инвестиций в ископаемое топливо во избежание роста цен, пишет Dow Jones со ссылкой на... читать дальше

.

"Газпром" и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода "Сила Сибири 2" в Китай, сообщила российская компания по итогам состоявшегося в Улан-Баторе совещание совместной рабочей группы ПАО "Газпром" и правительства Монголии по реализации меморандума о проекте... читать дальше

.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 242 млн 988 тыс. 801, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 938 тыс.... читать дальше

.