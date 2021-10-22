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22 октября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,0514 руб.

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22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0514 руб.

Минимальный курс евро составил 81,2825 руб., максимальный - 82,7425 руб. Было заключено 8777 сделок. Объем торгов составил 39018,16 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,8475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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