Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5092 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,78 руб., максимальный - 71,1225 руб. Было заключено 16797 сделок. Объем торгов составил 60844,57 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,32 руб. за доллар США.

22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5092 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 67562,303 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 360,932 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4728 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,815 руб., максимальный - 73,725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,815 руб., максимальный - 73,725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,0514 руб. Минимальный курс евро составил 81,2825 руб., максимальный - 82,7425 руб. Было заключено 8777... Минимальный курс евро составил 81,2825 руб., максимальный - 82,7425 руб. Было заключено 8777... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 690 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0533 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9699 руб., максимальный - 11,1259 руб. Было заключено 646... Минимальный курс юаня составил 10,9699 руб., максимальный - 11,1259 руб. Было заключено 646... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил пятницу без единой динамики индексов. Европейские рынки акций преимущественно повышались в ходе торгов на хороших финрезультатах компаний. Европейские рынки акций преимущественно повышались в ходе торгов на хороших финрезультатах компаний. Фондовые рынки... Фондовые рынки... читать дальше

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Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, в 3-м квартале вернулась на прибыльный уровень за счет роста выручки как в Северной Америке, так и на международных рынках. Чистая прибыль Schlumberger в июле-сентябре составила $550 млн, или... Чистая прибыль Schlumberger в июле-сентябре составила $550 млн, или... читать дальше

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Банк России в связи с введением временных ограничений для борьбы с COVID-19 рекомендовал кредиторам удовлетворять запросы граждан и субъектов МСП о реструктуризации кредитов и займов в ноябре-декабре 2021 года. Соответствующее информационное письмо для банков, МФО и бюро... читать дальше

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"Московская биржа" определила регламент работы в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года в связи с объявлением общероссийских нерабочих дней. Так, согласно сообщению торговой площадки, 28-29 октября и 1-3 ноября 2021 года торги будут проводиться на всех рынках биржи... Так, согласно сообщению торговой площадки, 28-29 октября и 1-3 ноября 2021 года торги будут проводиться на всех рынках биржи... читать дальше

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Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в сентябре 2021 года сократился на 25% в сравнении с сентябрем "доковидного" 2019 года (без учета показателей покинувшей группу "Авроры"), до 10,8 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании. В сравнении с сентябрем 2020... В сравнении с сентябрем 2020... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5573 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5092 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,78 руб., максимальный - 71,1225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,78 руб., максимальный - 71,1225 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average уверенно повышается, а значение Standard & Poor's 500 находится близко к уровню закрытия предыдущего дня. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск... читать дальше

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ПАО "НМТП" в январе-сентябре 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза - до 14,444 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка за 9 месяцев возросла на 3,6% - до 17,34 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев возросла на 3,6% - до 17,34 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 3,9% - до 9,582 млрд... Валовая прибыль выросла на 3,9% - до 9,582 млрд... читать дальше

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Роскомнадзор (РКН) не будет применять жесткие меры воздействия на компании, которые не успеют к 1 января 2022 года выполнить требования закона о "приземлении" интернет-компаний, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений... читать дальше

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Выручка ГМК "Норильский никель" по РСБУ за 9 месяцев 2021 года упала на 9% к данным годичной давности, до 602,5 млрд рублей, сообщила компания. Снижение выручки объясняется временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления в... Снижение выручки объясняется временной остановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.10 по 31.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2021 года снизился до 6,9% ВВП по сравнению с 7,1% в 1-м квартале 2021 года, свидетельствуют данные Евростата. В 4-м квартале дефицит составлял 7,9%, в 3-м квартале - 6,3%, во 2-м квартале - достигал... читать дальше

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