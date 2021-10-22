22 октября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.10 по 31.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.10.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Октябрь 2021
|26.10.2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2021
|26.10.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2021
|26.10.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2021
|27.10.2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Октябрь 2021
|27.10.2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2021
|27.10.2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Сентябрь 2021
|27.10.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Сентябрь 2021
|27.10.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2021
|27.10.2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Октябрь 2021
|27.10.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 октября
|28.10.2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2021
|28.10.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2021
|28.10.2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2021
|28.10.2021
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Сентябрь 2021
|28.10.2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2021
|28.10.2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2021
|28.10.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 октября
|28.10.2021
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2021
|28.10.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 октября
|29.10.2021
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2021
|29.10.2021
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2021
|29.10.2021
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Октябрь 2021
|29.10.2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|III квартал 2021
|29.10.2021
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2021
|29.10.2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2021
|29.10.2021
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2021
|29.10.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2021
|29.10.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Октябрь 2021
|29.10.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2021
|29.10.2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2021
|29.10.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Сентябрь 2021
|29.10.2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2021
|29.10.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2021
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22 октября 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 25.10 по 31.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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